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السعودية، توطين العمل في المجمعات التجارية المغلقة يدخل حيز التنفيذ اليوم

بدأت السعودية اليوم بتطبيق قرار توطين قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة ليقتصر على السعوديين فقط مع وانتهاء فترة السماح المحددة ودخول القرار حيز التنفيذ

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية، توطين العمل في المجمعات التجارية المغلقة يدخل حيز التنفيذ اليوم

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، سبق وأصدر في أبريل الماضي، 3 قرارات وزارية لتوطين عدد من الأنشطة والمهن في سوق العمل.

ويأتي دخول قرار التوطين حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشره في 25 شعبان 1442 هـ، وبحسب الدليل الإجرائي للقرار، فإنه سيتم تطبيق العقوبات النظامية بعد انتهاء فترة السماح على جميع المنشآت غير المتقيدة بالقرار، حيث إن المخالفات في القرار يشملها تطبيق نوعين من العقوبات وهي توظيف العمالة غير السعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وعدم الالتزام بنسب التوطين.

وشمل القرار الأول قصر العمل على السعوديين في جميع الأنشطة والمهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات)، ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات.

كما غطى القرار الثاني زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أنشطة المطاعم والمقاهي وفق المسميات والنسب والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

كما شمل القرار الثالث زيادة نسب التوطين في منافذ بيع أسواق التموين المركزية الكبرى وفق التعريفات والمهن والنسب والمراحل والاشتراطات المحددة في الدليل الإجرائي الصادر مع القرار.

ويتوقع أن تسهم هذه القرارات بتوفير 51 ألف وظيفة للسعوديين والسعوديات.

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