by محرر في الموقع

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148 بالمئة معدلات ارتفاع الوظائف الشاغرة بالإمارات

زادت إعلانات الوظائف في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 148٪ بين يوليو 2020 ويوليو 2021.

by محرر في الموقع
148 بالمئة معدلات ارتفاع الوظائف الشاغرة بالإمارات

شهد عدة قطاعات، أبرزها قطاع السفر والسياحة والشحن، ارتفاع أنشطة التوظيف لتشمل معظم الوظائف الشاغرة تخصصات مثل سلاسل التوريد  والفنادق ومشغلي الخطوط الجوية. وتزايدت إعلانات الوظائف منذ يناير 2021 ، لكنها ارتفعت بالفعل في يوليو  حسب تقارير استندت على رصد لموقع غلوبال داتا GlobalData. في قاعدة بيانات الوظائف لشركة البيانات والتحليلات الرئيسية.

وتتبعت غلوبال داتا مئات الوظائف التي أعلنت عنها كبرى المجموعات الفندقية مثل هيلتون وفورسيزون وانتركونتيننتال و ماريوت وأكور وشانجريلا، كذلك الحال مع شركات الطيران مثل طيران الإمارات وويز إير وغيرهما.

محلل الأعمال في «غلوبال داتا»، أجاي ثالوري، لفت إلى أنه حتى شركات تقنية مثل إس إي بي بدأت بعرض وظائف شاغرة.

وأضاف إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي الذي سيقام في دبي في أكتوبر 2021، ويتوقع أن يحضره أكثر من 25 مليون زائر، يساهم في أنشطة التوظيف  ومن المرجح أن تتضافر فعاليات عديدة أخرى مع تعافي الاقتصاد لرفع  نشاط التوظيف بين شركات الضيافة وقطاعات عديدة اخرى تستفيد من حزم الدعم الحكومي للاقتصاد.

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