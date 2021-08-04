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نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخرّج متدربي برنامج التميز

رعى نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة مركز التميز للتوحد أ. ماجد الغانمي حفل تخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج التميز التدريبي، الذي أُطلق بداية شهر يناير 2021 واستمر لمدة ستة أشهر تحت إشراف مختصي مركز التميز للتوحد المرخصين في مجالاتهم.

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نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يخرّج متدربي برنامج التميز

استهدف البرنامج حديثي التخرج من حاملي درجة البكالوريوس في تخصصات التربية الخاصة (تحليل السلوك التطبيقي)، اللغة والتخاطب، وكذلك العلاج الوظيفي لتأهيلهم وتهيئتهم لسوق العمل وتخريج كفاءات وطنية متميزة في مجالها.

جاء البرنامج ضمن أحد الركائز التي يعمل عليها المركز للارتقاء بمجال اضطراب طيف التوحد ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة به للأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأهاليهم، وذلك إسهاماً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاء من ضمنها تمكين الأفراد ذوي الإعاقات المختلفة وتعزيز اندماجهم بالمجتمع.

يسعى المركز من خلال خدماته إلى أن يصبح جهة اعتبارية مستقلة رائدة في المجال على المستوى الإقليمي، وذلك بتطبيق الأهداف المخطط لها التي تتمثل في تقديم الخدمات التأهيلية ونمذجتها، والمساهمة في إجراء الدراسات البحثية في مجال اضطراب طيف التوحد، وتدريب المختصين، بالإضافة إلى دعم الأسر من خلال رفع الوعي المجتمعي حول اضطراب طيف التوحد، وكذلك التأهيل المهني، وتوفير نموذج للحلول السكنية لهم.

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