محرر في الموقع by محرر في الموقع

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الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد تعافي الاقتصاد جزئيا

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: اقتصادنا يظهر تقدما لكنه لم يتعاف تماما

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يؤكد تعافي الاقتصاد جزئيا

أ ف ب: أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن اقتصاد البلاد يظهر بوادر تقدم، لكن هذه البوادر ليست كافية لإنهاء سياسات التيسير المالي التي طبقت العام الماضي.

وأعلنت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي بعد اجتماعها الذي استمر يومين، أن “اللقاحات على نطاق واسع ساهمت في تعزيز الاقتصاد والتوظيف لكن القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كوفيد-19 “لم تتعاف تماما”.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن التضخم قد يرتفع ويبقى كذلك لفترة أطول من المتوقع فيما يتعافى الاقتصاد الأميركي من الانكماش الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وأضاف باول في ختام الاجتماع “مع استمرار إعادة الفتح التدريجي، قد تستمر قيود أخرى في كبح سرعة تكيّف العرض، ما يزيد من احتمال أن يصبح التضخم أعلى وأكثر ثباتا مما نتوقع”.

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