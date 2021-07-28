أكثر من ملياري دولار يوميا أرباح شركات تقنية أمريكية وهي الأعلى في تاريخها

حققت غوغل من خلال الشركة الأم ألفابت، وكل من أبل ومايكروسوفت إيرادات إجمالية قدرها 189.4 مليار دولار خلال فترة ثلاثة أشهر الثلاثة اي بمعدل أكثر من ملياري دولار حققتها كل من هذه الشركات يوميا، بحسب ما كشفته النتائج المالية التي تم إصدارها في وقت متأخر من الليلة الماضية.

ووصلت مبيعات هواتف أبل إلى 39.5 مليار دولار، بزيادة تقارب 50 في المائة ، حيث أثبت أيفون 12 ، خاصة مع قدرته على الاتصال بأحدث شبكات 5G السريعة، شعبيته بين العملاء.

حققت شركة أبل أرباحًا بقيمة 21.7 مليار دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو ، وهو أفضل ربع مالي ثالث لها في تاريخها البالغ 45 عامًا ، مدعومًا بمبيعات قوية من فون 12 والنمو في أعمال الخدمات.

أعلنت شركة ألفابت الشركة الأم لشركة غوغل عن إيرادات الربع الثاني والتي بلغت 61.8 مليار دولار وزيادة بنسبة 62٪ عن نفس الفترة من العام الماضي ، وأرباحًا تزيد عن 18.5 مليار دولار ، أي أكثر من ضعف أرباحها. لنفس الفترة من العام الماضي. ارتفعت عائدات إعلانات الشركة بنسبة 69٪ عن العام الماضي.

مايكروسوفت ، أيضًا ، تجاوزت التوقعات ، حيث أبلغت عن إيرادات تجاوزت 46 مليار دولار للربع – بزيادة قدرها 21 ٪ مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وتأتي النتائج بعد أن أعلنت تسلا عن تحقيق أرباح قياسية يوم الاثنين في أحد أكثر الأسابيع ازدحامًا على الإطلاق لنتائج الأرباح الفصلية في الولايات المتحدة. تستمر أرباح التكنولوجيا الكبيرة مع فيسبوك يوم الأربعاء وأمازون يوم الخميس.

بشكل إجمالي ، تبلغ القيمة السوقية لـ Google و Amazon و Apple و Microsoft و Facebook أكثر من ثلث مؤشر S&P 500 بالكامل لأكبر 500 شركة متداولة في أمريكا ، حيث ارتفعت أسعار أسهمها أثناء الوباء.

قال توماس فيليبون ، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل بجامعة نيويورك ، إن شركات التكنولوجيا الكبرى كانت أكبر الفائزين اقتصاديًا من الوباء ، حيث دفعت عمليات الإغلاق العالمية المزيد من الشركات والمستهلكين إلى استخدام خدماتهم.