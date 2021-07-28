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العراق يطلب مليار دولار لدعم الحكومة والقوات الأمريكية سيعاد تسميتها كقوات استشاريّة

دعا الكاظمي خلال لقائه في مقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس أن يعمل البنك على سرعة صرف أكثر من مليار دولار، المتوفرة كقروض للبنك الدولي لدعم الحكومة في مشاريع جاهزة للتنفيذ داخل العراق، حسب بيان للحكومة العراقية، فيما تم الاتفاق أن يعاد تسمية القوّات الأميركية كقوات “استشاريّة وتدريبيّة” في العراق.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
العراق يطلب مليار دولار لدعم الحكومة والقوات الأمريكية سيعاد تسميتها كقوات استشاريّة

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: إنَّ الشراكة مع الولايات المتحدة ستراتيجية، وان علاقتنا الثنائية أقوى من أيِّ وقت مضى.
وأعلن الكاظمي والرئيس الأميركي جو بايدن عقب جولة مباحثات في البيت الأبيض مساء أمس، انتهاء مهام القوات الأميركية “القتالية” بحلول نهاية العام الحالي وتحوّلها إلى مهام “تدريبية” و”استشارية”.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مختلف المجالات، وإسناد جهود الحكومة العراقية في الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، ودعم بناء القدرات للمؤسسات العراقية، وإصلاح القطاع العام، وجهود إصلاح القطاع المصرفي بحسب بيان الرئاسة العراقية.

كما جرى بحث التعاون فيما يخص تمويل مشاريع البنى التحتية في العراق، في مجالات المياه والمطارات والغاز الطبيعي ومشاريع الطاقة النظيفة ولاسيما الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية.
وبحسب البيان ناقش الكاظمي مع رئيس مجموعة البنك الدولي دعم خطط الحكومة العراقية في مشاريع السكن، وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع من قبل الشركات الأمريكية، وغيرها من الشركات.

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