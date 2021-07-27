الكويت :تسيير رحلات جوية مباشرة للمغرب والمالديف من أول أغسطس

وبدأت الحكومة الكويتية بتخفيف بعض القيود مع إعلان الناطق الرسمي للحكومة بالسماح لغير المحصنين بمراجعة الجهات الحكومية والمستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة والمراكز الطبية، وأشارت وكالة الانباء الكويتية إلى قرار الحكومة السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى كل من (المملكة المغربية – جمهورية المالديف) وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 وتكليف

الإدارة العامة للطيران المدني بهذا الشأن.

وقررت الحكومة فتح كافة الأنشطة باستثناء التجمعات بأنواعها بما فيها إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية.

2) فتح كافة الأنشطة الخاصة بالأطفال اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 1/9/2021م.

ثالثا: 1) يسمح بدخول المحصنين فقط إلى كافة الأنشطة المتنوعة على أن يسمح لغير المحصنين بالدخول إلى الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ التسويق الغذائية والتموينية فقط اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1/8/2021 وتكليف – اللجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد – بمراقبة تنفيذ الاشتراطات

الصحية وضمان الالتزام الجاد بها في مختلف الأنشطة والقطاعات.