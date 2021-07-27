11 % صعود سهم لوسيد بأولى تداولاته في بورصة ناسداك بعد صفقة اندماج

يأتي ذلك في ضوء خطط لوسيد موتورز إطلاق عمليات الانتاج لسياراتها لاحقا هذا العام بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ومع استحواذ سهم لوسيد لاهتمام المستثمرين ووصوله لذلك المستوى أصبحت الشركة ضمن أغلى شركات السيارات الكهربائية ولتحتل المرتبة الرابعة.

وكانت لوسيد موتورز قد كشفت في أغسطس الماضي ان سيارتها الكهربائية لوسيد أير Lucid Air ستكون الأسرع شحناً في العالم، حيث تستطيع قطع مسافة 20 ميل (32 كم) مقابل كل دقيقة شحن، ما يتيح لها قطع مسافة 300 ميل (483 كم) بعد شحن خلايا بطاريتها لمدة 20 دقيقة فقط.

وسبق أن لفتت الشركة إلى توفر الشحن في المنزل باستخدام الخاصية ثنائية الاتجاه للتوصيل بين السيارة والشبكة، وتقول الشركة إن إمكانية الشحن في المنزل هي إحدى الفوائد الرئيسية لامتلاك سيارة كهربائية. وبالإضافة إلى كابل الشحن المحمول الأساسي من لوسِد، الذي يأتي مع كل سيارات الشركة، طورت لوسيد كذلك محطة الشحن المتصلة بالمنزل الخاصة بها، وهي إحدى أولى محطات الشحن ثنائية الاتجاه باستخدام التيار المتناوب على الإطلاق.

وبفضل خاصية الشحن ثنائي الاتجاه، يمكن لأصحاب لوسيد أيرالاستفادة من وسيلة شحن فعالة من حيث التكلفة، واستخدامها كمخزن مؤقت لإمداد منازلهم بالطاقة، من بينها المنازل التي تقع خارج نطاق الشبكة الكهربائية. وطورت لوسيد شراكة متكاملة مع كيو ميريت، لتسهيل عملية تركيب محطة الشحن المتصلة بالمنزل من لوسِد؛ إذ يمكن لأصحاب السيارة استكمال استبيان رقمي بسيط لتتمكن كيو ميريت من استخدام النتائج وإدارة كامل عملية التركيب بالاستفادة من فنييها الكهربائيين الموجودين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وحقق صندوق الاستثمارات العامة السعودي أرباحاً وصلت إلى 20 مليار دولار مقارنة باستثمارها البالغ 2.9 مليار دولار في لوسيد، بحسب ما نقلته صحيفة “وول ستريت جورنال”.