الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة” توقع اتفاقية مع “زين السعودية” للاستفادة من بنيتها التحتية

بعد حصولها على رخصة مشغل افتراضي من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقعت شركة “الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة” وشركة “زين السعودية” اتفاقية تمكنها من الاستفادة من خدمات البنية التحتية لشبكة “زين السعودية” لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة لعملائها.

ووقع عن “زين السعودية” الرئيس التنفيذي م. سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر، وعن شركة “الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة”، الرئيس التنفيذي عبد المحسن بن عبد الله الجويان.

وفي هذه المناسبة، علّق الرئيس التنفيذي لشركة “الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة” عبد المحسن بن عبد الله الجويان قائلاً: “نسعد بتوقيع الاتفاقية مع شركة رائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتقدمة، ونطمح من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع زين السعودية، للمساهمة في توسيع ونمو سوق الاتصالات في السعودية البالغ نحو 69 مليار ريال، وزيادة التنافسية التي تصب في صالح المجتمع والمستهلكين، الأفراد والمؤسسات، من خلال توفير خدمات متميزة وتقنيات رقمية مبتكرة، لاسيما مع الشبكة الأكبر للجيل الخامس في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط”.

من جانبه، صرح م. سلطان بن عبد العزيز الدغيثر، قائلاً: “الاتفاقية مع شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة هي شراكة استراتيجية، نطمح من خلالها إلى إتاحة خيارات إضافية للمستخدمين، وبما يتواءم مع مستهدفات القطاع بقيادة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وأهداف رؤية المملكة 2030 بالتحول إلى مجتمع رقمي، وذلك من خلال تمكين اتاحة البنية التحتية لـزين السعودية من أبراج وترددات، لقطاع أوسع من المستخدمين من عملاء شركة الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة للاستفادة من أكبر شبكة جيل خامس في المملكة والمنطقة “.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أحد أوجه التعاون الاستراتيجي بين “زين السعودية” مع شركة “الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة”، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الشركتين وتحقيق تطلعاتهما في توسيع نطاق انتشار خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات على أوسع نطاق في المملكة، وهو ما يعطي فرصة أكبر للأفراد للاستفادة من خدمات هذا القطاع الحيوية، والتي باتت جزءاً محورياً لتلبية مختلف الاحتياجات اليومية التي يحتاج إليها الفرد، بالإضافة إلى رفع تنافسية القطاع على مستوى جودة الخدمات المقدمة والأسعار التي ستكون حكماً في صالح المستهلك النهائي.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “الاتصالات المتكاملة المتنقلة المحدودة” ستعمل على تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية بموجب الترخيص الجديد الذي حصلت عليه، ويشمل ذلك تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة من “زين السعودية” التي تمتلك بدورها أكبر شبكة لخدمات الجيل الخامس (5G) في المملكة والمنطقة.