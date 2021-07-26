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أبوظبي تسجل مستوى قياسيا مرتفعا ومكاسب لمعظم بورصات الخليج

رويترز: أغلقت معظم بورصات الخليج يوم الأحد، مع استئناف نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى الطويلة وسجلت بورصة أبوظبي مستوى قياسيا مرتفعا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أبوظبي تسجل مستوى قياسيا مرتفعا ومكاسب لمعظم بورصات الخليج

وعادة ما يسيل المتعاملون في الخليج الأسهم خلال العطلات ويتوخون الحذر بشكل عام تحسبا لأي تطورات في الأسواق العالمية خلال الفترة التي تغلق فيها البورصات في المنطقة أبوابها.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة وصعد سهم مصرف الراجحي (SE:1120) 1.1 بالمئة وكسب سهم شركة التعدين العربية السعودية (SE:1211) أكثر من خمسة بالمئة.

وزاد سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (SE:2290) 2.2 بالمئة بعد الإعلان عن استكمال جميع أعمال الصيانة اللازمة واستئناف العمل بمصانع الشركة.

وعقب الإغلاق اعلنت الشركة عن زيادة حادة لصافي الربح الفصلي.

وأغلق مؤشر دبي على صعود 1.1 بالمئة بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني (DU:ENBD) 3.1 بالمئة قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من العام.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة وصعد سهم اتصالات 0.7 بالمئة وبنك أبوظبي الإسلامي 2.1 بالمئة.

ويجتمع مجلس إدارة الأخير يوم الأربعاء لمناقشة أرباح الربع الثاني وإقرارها.

كما قفز سهم دانة غاز (AD:DANA) 2.5 بالمئة بعدما‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬فازت شركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر.

وفي أبريل نيسان قالت دانة غاز إن آي.بي.آر الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة آي.بي.آر للطاقة، طلبت التحكيم بعد إلغاء دانة بيع أصولها للنفط والغاز في مصر.

وكسب المؤشر القطري 0.8 بالمئة وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة لكل منهما.

وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر المصري الرئيسي 0.9 بالمئة، وارتفعت معظم أسهم المؤشر من بينها البنك التجاري الدولي وزاد 0.8 بالمئة.

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