صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأسيس 35 شركة استراتيجية

وقال الصندوق في تغريدة” تعمل هذه الشركات على تنويع الاقتصاد في المملكة بإطلاق قطاعات جديدة واستحداث 366 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

قام #صندوق_الاستثمارات_العامة بتأسيس 35 شركة استراتيجية منذ عام 2018 حتى الآن، حيث تعمل هذه الشركات على تعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد في المملكة بإطلاق قطاعات جديدة واستحداث 366,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. pic.twitter.com/XYYzi1BZfS — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) July 25, 2021

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بإنشاء عدد من الشركات المملوكة له لتطوير قطاعات جديدة ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030، وتعمل هذه الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة أهمها نيوم والقدية والبحر الأحمر وأمالا وشركات أخرى لتوطين الصناعات مثل السعودية للصناعات العسكرية، وغيرها.