محرر في الموقع by محرر في الموقع

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صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأسيس 35 شركة استراتيجية

كشف صندوق الاستثمارات العامة أنه قام بتأسيس 35 شركة استراتيجية منذ عام 2018 حتى الآن.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
صندوق الاستثمارات العامة السعودي وتأسيس 35 شركة استراتيجية

وقال الصندوق في تغريدة” تعمل هذه الشركات على تنويع الاقتصاد في المملكة بإطلاق قطاعات جديدة واستحداث 366 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بإنشاء عدد من الشركات المملوكة له لتطوير قطاعات جديدة ودعم القطاعات الناشئة لاقتصاد مزدهر يحقق رؤية السعودية 2030،  وتعمل هذه الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية في المملكة أهمها نيوم والقدية والبحر الأحمر وأمالا وشركات أخرى لتوطين الصناعات مثل السعودية للصناعات العسكرية، وغيرها.

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