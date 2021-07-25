1.69 مليار دولار أميركي التجارة البحرينية – الخليجية في الربع الثاني من 2021

بلغ حجم التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجية والبحرين 1.69 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من 2021، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 38% بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية بمملكة البحرين.

وقد أظهرت البيانات أن التجارة غير النفطية في البحرين قد انتعشت بسرعة من مستوى منخفض بلغته في عام 2020، وذلك بعدما تعثرت التجارة الدولية بشدة في الربع الثاني من عام 2020 حيث تسببت عمليات الإغلاق في إغلاق الحدود وتعطيل سلاسل التوريد بشكل كبير.

و زادت التجارة الثنائية غير النفطية بين البحرين والإمارات العربية المتحدة بنسبة 76٪ على أساس سنوي لتصل إلى 672 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021.

وشكلت التجارة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية حوالي نصف التجارة البحرينية – الخليجية لتبلغ 781 مليون دولار أميركي، وبلغت التجارة بين البحرين وعمان 141 مليون دولار أميركي، وتلتها التجارة مع الكويت التي وصلت إلى 99 مليون دولار أميركي في الربع الثاني من 2021، وبلغ حجم التجارة البحرينية – الخليجية خلال النصف الأول من 2021 إلى3.45 مليار دولار أميركي وذلك بالمقارنة مع 2.88 مليار دولار أميركي في النصف الأول من 2020.

وفي تصريح للسيد علي المديفع المدير التنفيذي بمجلس التنمية الاقتصادية بشأن ما عكسته البيانات الأخيرة من زيادة مهمة على أساس سنوي قال فيه:

“لقد عملت البحرين بجد مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التجارة في المنطقة منذ تباطؤ الجائحة، إذ يوفر اقتصاد البحرين المتنوع فرصًا ممتازة للمستثمرين، كما أننا نتطلع إلى مساعدة المزيد من الشركات في الاستفادة من السوق الخليجية المزدهرة في الأشهر المقبلة”.

وأضاف المديفع قائلاً:

“ويدل انتعاش البحرين القوي في هذا الوقت من الجائحة على استمرار سلامة سلاسل التوريد القوية لدينا ويوضح مكانتنا كمركز لوجستي رئيسي في منطقة الخليج، حيث تستفيد الشركات هنا من بيئة الأعمال التنافسية، وتكاليف التشغيل الأفضل قيمة في المنطقة وما نحظى به من إحدى أكثر القوى العاملة مهارة، كما تتيح المملكة خيار الملكية الأجنبية بنسبة 100٪ في معظم قطاعات الأعمال “.



وشملت بعض أكبر الصادرات إلى الإمارات، باستثناء خام الحديد ومنتجات الألمنيوم، الجبن والبسكويت المصنوع في مصانع ضخمة بلغت تكلفتها ملايين الدولارات في البحرين. وبرزت البحرين في المنطقة بسرعة كرائدة في مجال تصنيع السلع الاستهلاكية، مع قيام عمالقة سلع استهلاكية عالمية مثل Arla و Mondelez و Kimberly Clark و Reckitt Benckiser باختيار المملكة لتكون قاعدة التصنيع الإقليمية ومركز التوزيع.

وتبلغ مدة السفر بين البحرين والمملكة العربية السعودية وهي السوق الخليجي الأكبر حوالي 40 دقيقة، ولأجل ذلك يعتبر جسر الملك فهد بمثابة عامل الجذب الرئيسي للشركات العالمية التي تتطلع إلى التوسع في منطقة الخليج، إذ ترتبط البحرين ارتباطًا وثيقًا ببقية دول مجلس التعاون الخليجي عبر رحلات يومية متعددة على متن الناقلة الوطنية طيران الخليج، كما ويقع المركز الإقليمي لشركة DHL في البحرين.



وقد ارتفعت قيمة صادرات البحرين العالمية بأكثر من 70٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 1.12 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، وانخفضت قيم الواردات بنحو 8٪ إلى ما يزيد قليلاً عن مليار دولار.