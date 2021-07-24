محرر في الموقع by محرر في الموقع

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مشاريع استثمارية في المغرب توفر قرابة 8 آلاف فرصة عمل

الحكومة المغربية تٌصادق على 23 مشروع “اتفاقية استثمار” بميزانية 9.7 مليار درهم

محرر في الموقع by محرر في الموقع
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ست خطوات لإعادة بناء علاقات قوية وذات منفعة مع زملائنا

بميزانية تبلغ نحو مليار دولار، وقعت الحكومة المغربية خلال اجتماع الدورة 80 للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالرباط، على عدد من المشاريع الاستثمارية.

ووفق بيان نشرته رئاسة الحكومة عبر موقعها الإلكتروني فإنه “تمت المصادقة خلال الاجتماع على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.74 مليار درهم” .وتوقع أن “توفر هذه المشاريع 2605 فرصة عمل مباشرة، و5382 فرصة غير مباشرة”.وتتوزع المشاريع، بحسب البيان، على مختلف جهات المملكة، وتهم على الخصوص قطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية.كما تختص تلك المشاريع، بقطاعات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، والبنية التحتية، والتجارة، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة، دون تفاصيل أخرى حول النسب المالية المخصصة لكل قطاع.

وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3 بالمئة في 2020، تحت ضغط جائحة كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا لاقتصاد البلد بنسبة 4.5 بالمئة
هذا العام.

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