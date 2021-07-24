مشاريع استثمارية في المغرب توفر قرابة 8 آلاف فرصة عمل

بميزانية تبلغ نحو مليار دولار، وقعت الحكومة المغربية خلال اجتماع الدورة 80 للجنة الوطنية للاستثمارات برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالرباط، على عدد من المشاريع الاستثمارية.

ووفق بيان نشرته رئاسة الحكومة عبر موقعها الإلكتروني فإنه “تمت المصادقة خلال الاجتماع على 23 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار بغلاف مالي إجمالي يناهز 9.74 مليار درهم” .وتوقع أن “توفر هذه المشاريع 2605 فرصة عمل مباشرة، و5382 فرصة غير مباشرة”.وتتوزع المشاريع، بحسب البيان، على مختلف جهات المملكة، وتهم على الخصوص قطاعات الصناعة، والسياحة، والصناعات الغذائية.كما تختص تلك المشاريع، بقطاعات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، والبنية التحتية، والتجارة، والتربية والتكوين والتعليم العالي، والصحة، دون تفاصيل أخرى حول النسب المالية المخصصة لكل قطاع.

وانكمش الاقتصاد المغربي 6.3 بالمئة في 2020، تحت ضغط جائحة كورونا، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا لاقتصاد البلد بنسبة 4.5 بالمئة

هذا العام.

صادقت لجنة الاستثمارات التي ترأس اجتماعها صباح اليوم، رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، على 23 مشروع اتفاقية استثمار بغلاف مالي إجمالي يناهز 9,74 مليار درهم، من شأنها توفير 2605 منصب شغل مباشر، و5.382 منصب شغل غير مباشر.

انظر الرابط التالي https://t.co/JVahnXA5pY pic.twitter.com/ilCxJzxu7e — رئيس الحكومة -المغرب (@ChefGov_ma) July 23, 2021