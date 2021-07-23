أسهم أوروبا تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم نتائج أعمال إيجابية

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

وكانت أسهم شركات صناعة السيارات أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة.

وقفز سهم فاليو الفرنسية لتصنيع قطع غيار السيارات 8.1 بالمئة بعد أن سجلت مبيعات وأرباحا أعلى في النصف الأول من العام، وقالت إنها تتوقع انحسار العجز في رقائق التكنولوجيا الرئيسية.

وارتفع سهما بيرز فورسيا وكونتيننتال 5.6 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.

وصعدت سهم داسو أفياسيون المصنعة لطائرات رافال 7.1 بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع المبيعات والأرباح في النصف الأول من العام، في حين ارتفع سهم فودافون البريطانية لخدمات الهاتف المحمول 2.6 بالمئة بعد الإعلان عن زيادة أفضل من المتوقع بلغت 3.3 بالمئة في إيرادات الخدمات في الربع الأول.

من المقرر صدور القراءات الأولية لنشاط التصنيع والخدمات في يوليو تموز بمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم، مع توقع انخفاض الأرقام مقارنة ببيانات يونيو حزيران القوية.

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