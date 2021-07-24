عملة“اليوان” الصينية في طريقها إلى العالمية

أظهر مسح لمنتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، الأربعاء، أن “اليوان” في طريقه للتحول إلى عملة عالمية، إذ يخطط نحو ثلث البنوك المركزية حول العالم لرفع احتياطياتها من العملة الصينية.

ووفق نتائج مسح المستثمر الحكومي العالمي، الذي ينشره منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية سنويا، فإن 30 بالمئة من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من اليوان على مدى العامين القادمين.

وحسب المنتدى تبلغ حصة اليوان حاليا 10 بالمئة من احتياطيات النقد الأجنبي للبنوك المركزية.

وبيّن المسح أن 20 بالمئة من البنوك المركزية تخطط لتقليص حيازاتها من الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة، و18 بالمئة تخطط لتقليص حيازات اليورو.

وأظهر المسح أن البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، باتت تسيطر على مستوى قياسي مرتفع من الأصول عند 42.7 تريليون دولار.

وفي 2020، بلغت احتياطيات البنوك المركزية 15.3 تريليون دولار، بزيادة 1.3 تريليون دولار عن مستواها بنهاية 2019.

و”منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية” (OMFIF) مؤسسة فكرية مستقلة، لها مقران في بريطانيا والولايات المتحدة، وتركز على الاستثمارات المتعلقة بالبنوك المركزية والصناديق السيادية وصناديق التقاعد ووزارات المالية.​​​​​​​