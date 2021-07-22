5 أمور ينبغي معرفتها عن الإستثمار المستدام

لارا أبو الخير-مع بحث المستثمرين في المنطقة عن فئات أصول تعكس قيمهم، ظهر مفهوم الاستثمار المستدام في الوقت المناسب باعتباره رائداً في قطاع الأعمال. وزاد اهتمام المستثمرين بالعدالة الاجتماعية بشكل كبير في العام الماضي، في ضوء الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء “كوفيد-19″، إلى جانب الزخم الحالي الذي تكتسبه الأصول المرتبطة بمشاريع تراعي البيئة.

1. الاستثمار الهادف: تسعى الاستثمارات المستدامة إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة، مع التركيز أيضاً على المعايير التقليدية، مثل أداء الأعمال وتحقيق الربحية. ويتطلب الاستثمار المستدام توجيه رأس مال المستثمرين نحو الشركات التي تعمل على إحداث تأثير في شتى القطاعات، من الطاقة المتجددة والتغير المناخي إلى الصحة والسلامة وتنمية المجتمع.

2. الزخم المتنامي: كشف وباء “كوفيد-19” عن أوجه القصور في الاقتصادات والنظم الاجتماعية على مستوى العالم، حيث كانت القطاعات الأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً من الأزمة. وتعيد هذه التأثيرات المتزايدة تشكيل تدفقات المستثمرين بشكل كبير وتحول التركيز مرة أخرى إلى قطاعات كانت مهمشة في السابق، وكلها عوامل تؤدي إلى تعاظم تأثير ومستقبل “الاستثمار الأخلاقي”.

3. الاستثمارات المستدامة تدر عوائد مستدامة: كان على المستثمرين، عادة، الاختيار إما بين القيم الأخلاقية أو العوائد المرتفعة، ولكن تم القضاء على هذه المعادلة في الآونة الأخيرة. وباتت الاستدامة تعتبر الآن بمثابة مؤشر إيجابي لتنمية الشركة على المدى الطويل، وتدر الاستثمارات المستدامة عوائد أعلى من الاستثمارات غير المستدامة.

4. دمج الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة في التمويل الإسلامي: يمكن إرجاع نشأة مفهوم الاستثمار المستدام في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستثمارات المستندة إلى الشريعة الإسلامية، والتي يجمعها العديد من المبادئ الاجتماعية والبيئية المشتركة. ومع استمرار الصناديق الإسلامية في دمج الممارسات البيئية والمسؤولية الإجتماعية والحوكمة في منتجاتها، ستلعب الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية دوراً حيوياً في تزويد المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بمدخل مألوف يسهل الوصول إليه في الاستثمار المستدام.

5. تحول أولويات الاستثمار لدى الجيل الجديد: يلقى الطلب على الاستثمارات المستدامة تشجيعاً قوياً من قبل جيل الألفية الذي بفضل مواءمة استثماراته مع قيمه الشخصية. ومع انضمام جيل الشباب إلى دورة الحياة الاستثمارية، فإنه يجلب قيمه الواعية اجتماعياً إلى محفظته الإستثمارية ويعلق أهمية أكبر على كيفية معالجة الشركات مسؤولياتها الاجتماعية.