“دوجكوين” تحت المجهر

بدأت مسيرة عملة “دوج” DOGE كنوع من المزاح من قبل جاكسون بالمر، مدير إنتاج لدى شركة “أدوبي” في سيدني، أستراليا. فقد تلقى بالمر خلال عام 2013 إتصالاً من بيلي ماركوس، مطور برامج في شركة “آي بي إم”، الذي أراد إنشاء عملة رقمية. وكشفا خلال حفل الإطلاق أن شعار العملة مستوحى من وجه الكلب الياباني الشهير “شيبا إينو” Shibu Inu .

وبالرغم من أن عملة “دوجكوين” Dogecoin أرخص بكثير من العملات المشفرة الرئيسية الأخرى، فقد تم دعمها من قبل أشخاص مؤثرين مثل ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” للسيارات الكهربائية، ورجل الأعمال مارك كوبان ومغني الراب سنوب دوج SnoopDog (أو SnoopDoge ، كما يطلق على نفسه في بعض الأحيان). وبالفعل، ساعدت تغريدات ماسك التي تروج لهذه العملة في تعزيز قيمتها التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 10000% خلال ذروتها في عام 2021.

الإستخدام: يستند رمز “دوجكوين” إلى Luckycoin، وهو نفسه رمز مشتق من Litecoin. وتستخدم “دوجكوين” تقنية تشفير Litecoin وهي تعتبر عملة إثبات العمل. وعلى النقيض من من العملات المشفرة الأخرى، مثل “بيتكوين” و”إيثيريوم”، لا يوجد لدى “دوجكوين” معروض محدود، ما يعني أنه يتم ضخ عملات جديدة في السوق بصورة متواصلة. ورغم أن البعض يعتبر أن هذا العامل له تأثير سلبي على قيمة العملة، إلا أن عملة “دوج” تواصل إكتساب شعبية متزايدة.

وأعلنت شركات مثل “دالاس مافريكس” Dallas Mavericks أنها ستقبل عملة “دوج” كوسيلة للدفع مقابل ألعابها. وتنفرد “دوجكوين” عن غيرها من العملات المشفرة الأخرى بميزة تقديم الدعم لمجتمع قوي ومساند ساهم في جلب القيمة والوعي للعلامة التجارية.

أمكنة شراء “دوجكوين” : Binance, Coinbase, eToro, Kraken.

يقول سايمون: “كنت أراهن منذ فترة طويلة على المسار الصعودي لسعر “دوجكوين”، وكنت محظوظاً بصورة كافية لأنني بدأت الإستثمار في هذه العملة منذ عام 2015. وتعتمد العملات المشفرة ذات القيمة المتدنية والتي بدأت على شكل مزحة Coins Meme في انتشارها على مجتمع وعلامة تجارية يتميزان بالقوة، وقد ساعد إيلون ماسك في تعزيز الوعي بهذه العملة المشفرة. وبالرغم من النظر إليها كعملة مشفرة طريفة، إلا أنني أعتقد أنه عندما نبدأ بملاحظة مدى إتساع نطاق قبول العملات المشفرة كوسيلة للدفع، فإن “دوجكوين” ستكون بالتأكيد إحدى هذه العملات. وفي النهاية، أرى أن كل مستثمر سيحرص على ضم عملة “دوجكوين” إلى محفظته الإستثمارية من العملات المشفرة في المستقبل”.