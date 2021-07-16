لقاء 760 مليون دولار، صندوق الاستثمارات العامة السعودي يشتري حصة بـ مكلارين

نقلت سكاي نيوز أن صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة أريس منجمنت Ares Management سيستثمران 400 مليون جنيه إسترليني في شركة السيارات العملاقة التي يقع مقرها في سوري.

وتابع التقرير أن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية يجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة في مجموعة ماكلارين كجزء من تعديل جديد في شركة تصنيع السيارات الفائقة البريطانية ومالك فريق فورمولا 1 (F1).

وذكرت سكاي نيوز أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) سيشارك في زيادة رأس المال بقيمة 550 مليون جنيه إسترليني والتي يمكن أن تكشف عنها شركة ماكلارين في غضون أيام.

وقالت مصادر مصرفية إن الصفقة ستشمل 400 مليون جنيه إسترليني من رأس المال الجديد من صندوق الاستثمارات العامة السعودي واريس منجمنت وهي شركة استثمار عالمية كبرى ، مع ضخ 150 مليون جنيه إسترليني في الشركة من قبل المساهمين الحاليين في ماكلارين – بما فيهم صندوق الاستثمار السيادي في البحرين.

وحذرت المصادر من أن زيادة رأس المال في الحصص لا تزال قيد الاستكمال يوم الجمعة ويمكن أن تتأخر.

ومع ذلك ، في حالة اتمام هذه الاستثمار ، فإنه سيمثل تصويتًا كبيرًا بالثقة في استراتيجية مكلارين تحت قيادة بول والش ، رئيس شركة دياجيو السابق الذي انضم العام الماضي كرئيس تنفيذي.

وتعاني الشركة التي يقع مقرها في ووكينغ منذ بداية الجائحة حيث سعت للحصول على قرض حكومي لدعم ميزانيتها العمومية.

كما تم إجبارها على إعادة هيكلة قوتها العاملة التي شهدت إلغاء مئات الوظائف.

يذكر أن مجموعة مكلارين البريطانية هي شركة صناعة سيارات بريطانية، تأسست عام 1989 لتصنيع سيارات للطرق العادية مستوحاة من تقنية الفورميلا 1، تعمل شركة مكلارين بشكل وثيق مع فريق مكلارين لسباقات الفورميلا ون.