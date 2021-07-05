النفط يستقر بالقرب من 76 دولار وترقب لمفاوضات أوبك بلاس

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط في بداية تعاملات اليوم الاثنين، واستقر خام برنت القياسي للنفط العالمي خلال تعاملات اليوم الاثنين بالقرب

من 76 دولار للبرميل، قبل استئناف جولة جديدة من المحادثات بين دول تجمع أوبك بلس للبلدان المصدرة للبترول بشأن خططها للإنتاج خلال الشهور المقبلة، مع تصاعد الخلافات بين دول التجمع خلال المحادثات التي بدأت يوم الخميس الماضي.

ويسود الترقب في الأسواق حول كمية الانتاج التي ستتوفر الاسبوع القادم.

ودعم كل أعضاء أوبك بلاس اقتراحا لزيادة الانتاج بمعدل 400 الف برميل يوميا لكل الأشهر اعتبارا من أغسطس، مع تمديد الاتفاق لتقييد الانتاج حتى آواخر 2022.

وتسعى دولة الإمارات لتغيير اساس طريقة احتساب الحصص كي يتسنى لها زيادة الانتاج اليومي بمعدل 700 ألف برميل، مع الطلب بعدم تمديد الاتفاق لسنة كاملة.

ويقول دانييل هاينس، كبير استراتيجيي أسواق السلع الأولية في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية:” من المفهوم أن السوق يترقب نتيجة تضعضع الإجماع بين أعضاء أوبك، فالسوق تترقب أي زيادة في انتاج أوبك بلاس مع تراجع المخزون في النصف الثاني من العام”.

وقفز خام برنت أكثر من 8% الشهر الماضي ليتوج صعودا قويا في النصف الأول من العام مدعوما بتعافي الطلب في الاقتصاديات الرئيسية بما فيها أوروبا والصين والولايات المتحدة. وساهم اتفاق اوبك بلاس في كبح المعروض من النفط مما أدى لارتفاع أسعار الطاقة التي أثارت مخاوف من التضخم، مما دعا البيت الأبيض للتصريح عن قلق حول ارتفاع اسعار الجازولين، وتوقعات زيادة الطلب العالمي بمعدل 3 ملايين برميل حتى ديسمبر.