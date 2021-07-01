التوظيف بالذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً وحان وقت تبني التغييرات التي أحدثها

أثبتت السنوات الماضية، خاصة مع التحول إلى تبني الذكاء الاصطناعي في مجالات عدة، أن قادة الموارد البشرية، ينقسمون إلى فئتين؛ الأولى ما زالت تعتقد بأن الذكاء الاصطناعي (AI) هو شيء من المستقبل، مثل السيارات الطائرة وروبوتات المساعدة كما نشاهد في أفلام الخيال العلمي، أما الفئة الثانية فهم بعض مواليد فترة “طفرة المواليد”، الذين يخشون من استخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل، لاعتقادهم خطأً أنها ستكلفهم وظائفهم.

وعلى الرغم من ذلك، فإنني أمتلك أسباباً تدفعني للإيمان بأن الوقت قد حان لتبني الرقمنة والترحيب بالذكاء الاصطناعي كجزء من بيئة العمل الجديدة. ولا أخفيكم سراً أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة، ستُغير مشهد التوظيف في العصر المعرفي الحالي. فبمرور الوقت ستصبح الطرق التقليدية للتوظيف وقياس الأداء والترقيات قد عفا عليها الزمن، لكن هذا لا يعني انتهاء دور قادة الموارد البشرية، بل يعني أن أدوارهم ستتغير لتواكب الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه. وهنا نطرح سؤالاً سنجيب عنه في هذا المقال وهو “كيف يمكن لقادة الموارد البشرية تكييف عملياتهم مع الذكاء الاصطناعي وإعادة استكشاف أدوارهم لمواكبة هذا التغيير بدلاً من إعاقته -أو بالأحرى- مقاومته؟”

الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية يداً بيد

بالتأكيد فإن التكنولوجيا ستحل محل البشر في بعض الوظائف، إلا أنها ستخلق فرص عمل جديدة في قطاعات أخرى، ومصادر جديدة للدخل، لا يمكن تخيلها. إنه لأمر رائع حين نلاحظ كيف يمكن للآلات أن تحل محل البشر في وظائف معينة، لكن المميز هو أنه ما زال من الضروري فهم أهمية حاجتنا للكوادر البشرية من أجل تشغيل وبناء هذه الأنظمة.

وهنا لابد أن أُشير إلى أنه وفقاً لدراسة أجرتها شركة “ماكنزي” للاستشارات الإدارية، في باريس عام 2011، خلصت إلى أن الإنترنت قضى على 500,000 من الوظائف التي تحتاج إلى عمالة بشرية، خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، لكنه في الوقت ذاته خلق ما يصل إلى 1.2 مليون وظيفة أخرى، بزيادة قدرها 700,000 وظيفة، أي بما يعادل 2.4 وظيفة جديدة مقابل كل وظيفة فُقدت.

على الرغم من أن الاعتقاد السائد لدى معظمنا بأن الذكاء الاصطناعي سيحل محل البشر، إلا أن هذا الاعتقاد خاطئ! ونحن نتفهم أن قادة الموارد البشرية لديهم هذا الاعتقاد، وذلك بسبب أن تلك التقنيات تتولى المزيد من مهامهم اليومية، لكن دعونا لا ننسى أن البشر هم من يطورون الذكاء الاصطناعي ويبرمجونه ويديرونه أيضاً.

ويعتمد مستقبل فرق الموارد البشرية اليوم، على مدى قدرتهم على التأقلم والتكيف مع بيئة عمل هجينة تجمع بين الإنسان والآلة، والأهم من ذلك هو مدى السرعة التي يمكنهم بها تطوير مهاراتهم وإضافة مهارات جديدة تتعلق بالتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. ويرى بعض الباحثين أنه لن يمضِ وقت طويل، قبل أن يبدأ الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية بالعمل معاً كزملاء.

التغيير يصنع الفارق

وفقًا لمسح أجرته شركة “ديلويت”، يتوقع 33٪ من الموظفين أن وظائفهم ستُعزز بواسطة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب. وفي ذات التوقيت، وجدت شركة “آي. بي. إم.” في دراسة استقصائية أن 46٪ من قادة الموارد البشرية يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي يُعزز من قدراتهم على استقطاب المواهب، فيما يعتقد 49٪ منهم أنه لا بد من تغيير طريقة إدارة الرواتب والمزايا عبر استخدام التكنولوجيا.

في معظم المؤسسات، يحدث التغيير التكنولوجي من قبل الخبراء التقنيين، لكنهم في غالب الأحيان لا يضعون في حسبانهم رأس المال البشري. وهنا يأتي دور فرق الموارد البشرية التي تلعب دوراً مهماً في قيادة التغيير الفعال في المؤسسة ككل، حيث تضع التطورات السريعة للتكنولوجيا، المسؤولية على فرق الموارد البشرية لتأهيل الموظفين وإعدادهم للتغيير وتخفيف الخوف الناتج عن إدخال التكنولوجيا إلى نموذج عمل المؤسسة.

ويحتاج قادة الموارد البشرية إلى فهم كيفية عمل الذكاء الاصطناعي وتقديمه إلى الفريق بطريقة إيجابية، من خلال استراتيجيات اتصال واضحة وخطة لتحسين المهارات والتدريب، حتي يتمكنوا من المنافسة في سوق العمل ومؤهلين لأداء أعمالهم بكفاءة وجدارة.

الدور الاستراتيجي للموارد البشرية

صحيح أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل بعض المهام الإدارية مثل استقطاب المواهب، وتصنيف السير الذاتية ومستقبلاً إجراء المقابلات عبر تقنيات الفيديو المحدّثة، إضافة إلى قياس الأداء. لكن بعد انتهاء عملية التوظيف، وعند القيام بالمهام العادية والروتينية، سيكون لقادة الموارد البشرية دور استراتيجي أكثر ليقوموا به. فالذكاء الاصطناعي لا يمكنه اتخاذ قرارات أكثر تعقيداً، وفي هذه الحالة سيكون التدخل البشري أمراً لا غنى عنه.

بشكل عام، يُعد تحول الشركات إلى أن تصبح أكثر تأثراً بالتكنولوجيا عاملاً ضرورياً لها من أجل البقاء والاستمرار بنجاح خلال القرن الحالي. وهو اتجاه سائد لدى معظم الشركات حالياً، وهو الأمر الذي جعل مطورو تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يحاولون مواكبة الطلب المرتفع من الشركات على تقنياتهم.

ختاماً وكما أسلفنا سابقاً، فإنه وبكل تأكيد قد يشكل الذكاء الاصطناعي خطراً على بعض الوظائف، لكنه في الوقت ذاته ينشئ قطاعاً جديداً بالكامل يستوعب أضعاف هذه الوظائف. وبناء على كل ما تقدم، يجب أن نكون جميعاً منفتحين على التغييرات، وبالتالي التكيف معها من خلال فهم التحول التكنولوجي والتعلم والعمل وفقاً لذلك.

(تُعد “بلوڤو”، شركة رائدة في توفير أنظمة وحلول استقطاب المواهب المدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي الذكية، ويتم استخدام حلول “بلوڤو”، من قِبل أكثر من 3,500 مؤسسة في منطقة الخليج العربي)