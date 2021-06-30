نصائح من خبير استثمارات مالية لتحقق المكاسب

يتصدى لويس ديلاني، مستشار مالي مستقل متخصص في الاستثمارات طويلة الأجل والتخطيط العقاري وتمويل الوافدين، للإجابة على أسئلتك الاستثمارية.

“أريد أن أدخر لدفعة مسبقة على منزل في أسرع وقت ممكن. أملك فعلياً حوالي 100 ألف درهم ويمكنني أن أدخر 6000 درهم شهرياً، ولكن ما هي أفضل أداة إستثمارية لزيادة هذا المبلغ خلال فترة زمنية تتراوح بين 3-4 سنوات ليقترب المبلغ من 500 ألف درهم ؟ “

ـــــ أحمد الشيخ، الشارقة

أولاً ، هذا سؤال رائع لسببين: أولاً، لديك هدف محدد ضمن إطار زمني محدد. ثانياً، يعتبر شراء عقار أمراً يحتاج الكثير من الناس إلى الحصول على المشورة بشأنه. والخبر السار هو أن مبلغ 100 ألف درهم يمنحك بداية قوية، وإنطلاقاً من القدرة والرغبة في مواصلة الإدخار فإن الهدف يمكن تحقيقه بسهولة.

ولكن دعنا ندخل في تفاصيل الأرقام. ستمنحك إضافة 72 ألف درهم سنوياً إلى مبلغ الـ 100 ألف درهم الذي تملكه لمدة أربع سنوات القدرة على جمع مبلغ 388 ألف درهم إذا تم وضعها ببساطة في الخزنة. لذلك، نحتاج إلى تحقيق 112000 درهم خلال إطار زمني للاستثمار مدته أربع سنوات، للوصول إلى الهدف المنشود وهو جمع 500 ألف درهم، وهذا معدل نمو مرتفع. في ما يلي خمس خطوات لتحقيق هذا الهدف أو شيء قريب منه:

1. إبحث عن منصة إستثمارية مفتوحة

ستتيح لك هذه المنصات الإستثمارية الوصول إلى معظم فئات الأصول والاستثمار المباشر في الأسهم التي لا تسمح بها العديد من المنصات. ومع ذلك، غالباً ما تكون الخطة الإدخارية المنظمة مقيدة فيما يتعلق بالأموال التي يمكن استخدامها، كما أنها ستروج عادةً للأموال الخاصة بالمنصات، والتي يمكن أن ترتب عليك معدلات نفقات إجمالية مرتفعة.

2. قم بتحديد فلسفتك الاستثمارية لمدة أربع سنوات

قد تقوم بنفسك بتحديد فلسفتك الإستثمارية أو من قبل مستشارك المالي، ولكن يجب أن تكون لديك فلسفة واضحة حول كيفية الاستثمار. وقم بتحديد القطاعات التي ستركز عليها وكيف سيكون توزيع المبلغ المستثمر على الأصول.

في هذا المثال، قد ترغب في التركيز فقط على صناديق الأسهم حيث يتوجب عليك أن تكون جريئاً. قد تقرر تغيير هذه الأداة الإستثمارية طوال الخطة الإدخارية وفقاً لأداء الأسهم.

3. حافظ على تكاليف منخفضة

لن تؤدي إضافة شرائح من الرسوم إلى خطتك إلا إلى الحد من قدرتك على تحقيق هدفك فقط. استخدم منصة استثمارية ذات هيكلية رسوم واضح. ويمكنك، في العادة، العثور على منصة جيدة تتقاضى رسوماً تتراوح نسبتها ما بين 0.15 – 0.35% من المبلغ المستثمر سنوياً.

وقد يتقاضى مستشارك أيضاً رسوماً، ولكن يجب أن تكون نسبة مئوية محددة عن المبلغ المستثمر الذي توافق عليه أيضاً. وتجنب أي منتجات إستثمارية تتقاضى عمولة، مثل خطط الادخار التعاقدية لأنها تميل إلى فرض رسوم أعلى بكثير. وستتيح لك المنصة الإستثمارية أيضاً إيقاف المساهمات الشهرية في أي وقت دون التعرض لغرامات، ما يمنحك مرونة استثمارية أكبر.

4. تجنب الإنفعالات خلال تقلبات الأسواق

تذكر هدفك من وراء الإستثمار! حاول ألا تتعلق عاطفياً بقيمة المبلغ المستثمر عندما لا تزال على بعد بضع سنوات من تحقيق هدفك الإستثماري. في الواقع، إذا تراجعت قيمة محفظتك الإستثمارية فقد تكون فرصة لزيادة مساهمتك حيث ستشتري أصولاً بسعر أدنى. التزم بالإطار الزمني لمدة أربع سنوات ولا تُجري الكثير من التغييرات ما لم تكن ضرورية. إذا كان لديك مستشار جيد يساعدك في الاستثمارات، فسوف يتأكد من التزامك بهذه الفلسفة الإستثمارية.

5. قم بتحديد معدل النمو الذي تريد تحقيقه

في مثالك، ستحتاج إلى تحقيق نمو حوالي 10% سنوياً لتحقيق هدفك. وينبغي أن تعرف أنه يمكنك تقييم ما إذا كنت على المسار الصحيح أم لا. يمكن أن يساعدك هذا في إجراء أي تغييرات على الخطة. قد يوضح لك التقييم ما إذا كنت بحاجة إلى زيادة المخاطر، وإذا تجاوزت معدل النمو المستهدف، فقد تقرر التخلص من المخاطر.