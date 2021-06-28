أهمية تطوير منظومة مستدامة

لطالما اشتهرت المملكة العربية السعودية بمكانتها الريادية في مصافي أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، غير أنها تسعى اليوم، بالتزامن مع انطلاقها في مسيرة التحول الوطنية، إلى تحقيق السبق في مجال مختلف كلياً للدخول في العصر الأخضر للاستدامة.

وهو ما أشار إليه تصريح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مؤخراً: “تحتاج المملكة والمنطقة والعالم أجمع إلى المضي قدماً وبخطا متسارعة في مكافحة التغير المناخي”.

ونجحت المملكة العربية السعودية في إرساء هوية فريدة تنسجم مع إرثها الإسلامي وذات صلة وثيقة مع الحاضر، مستفيدةً من تنوعها الثقافي وتاريخها الغني الممتد لمئات السنين كمركز تجاري عريق.

غير أن المملكة تدرك أهمية العمل على الاستدامة والهوية والتنمية الوطنية في نفس الوقت، لذا تشكل الاستدامة ركيزة أساسية للإطار الاستراتيجي لرؤية المملكة 2030 الطموحة، إذ تسعى الدولة إلى تخفيف اعتمادها على النفط وتحقيق نمو أكثر توازناً وتنميةً اجتماعية اقتصادية حرصاً على مستقبلها.

والهدف من هذه التغييرات واضح، فالمملكة تسعى لتكون مركزاً مستداماً ومتنوعاً للتجارة العالمية. وعلى الرغم من أن الطريق لتحقيق هذه الأهداف قد يكون طويلاً، إلا أنه يمكننا أن نؤدي دوراً مهماً في هذه المسيرة، على مستوى قطاعات الأعمال وكأفراد، من خلال الالتزام بمبادئها التوجيهية والمساهمة في إنشاء منظومة مستدامة ومسؤولة وحيوية.

شركاء ملتزمون

يشير مفهوم الاستدامة اليوم إلى دورنا في حماية كوكب الأرض وتكييف أنماط حياتنا حتى أدق تفاصيلها وفقاً لذلك، لجعل العالم مكاناً أفضل. وندرك في مجموعة شلهوب ضرورة مواصلة قيادة قطاعنا نحو المستقبل في حال أردنا الإسهام في إيجاد مستقبل أكثر استدامة.

وتلتزم الجهات التنظيمية في القطاع بأهداف ملموسة لتحقيق هذه التطلعات الطموحة، إذ أعلنت هيئة الأزياء في شهر مايو عن خطط لصياغة استراتيجيتها في القطاع ووضع الأساسات التي تسهم في منح الهوية الوطنية دوراً مركزياً في هذا المجال. وستشجع الهيئة على الإبداع من خلال ربط المصممين المحليين بالمستثمرين ومنافذ البيع، وتعزيز معارف الخريجين في هذا المجال بإجراء إصلاحات تعليمية.

وبفضل توجيهات الهيئة، سيتم تشكيل برامج إرشادية، وإنشاء بُنى داعمة لمعارض الأزياء الوطنية، وتوفير وصول أسهل إلى المواد الخام ومزودي شركات التصنيع. وبتعبير آخر، يجري إنشاء شبكة متكاملة تتكون من الخبراء والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، تتلقى دعماً منظّماً في مختلف المستويات بهدف بناء منظومة مترابطة.

الاستدامة: ضرورة استراتيجية

بصفتنا مجموعة رائدة في مجالنا، تمثل التنمية المستدامة بالنسبة لنا محور تركيز أساسي وأولوية مهمة في دعم المملكة في مسيرتها لتحقيق رؤية 2030. وبغرض تقديم مساعدة عملية لهذه المنظومة وإحداث تأثير حقيقي وقابل للقياس على حياة موظفينا وعملائنا والمجتمعات التي نعمل فيها، قمنا بدمج خمس ركائز أساسية، تشمل القيادة والموظفين والشركاء وكوكب الأرض والأثر الملموس، لإدخال مفهوم الاستدامة إلى استراتيجيتنا المؤسسية الأساسية، والتي قمنا باستعراضها في تقرير الاستدامة لعام 2020.

وتشكل الاستدامة ضرورة استراتيجية تتيح لنا الالتزام بمبادئ مجموعتنا بصفتها عضواً في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالمياً. ويحمل اليوم العالمي للبيئة هذا العام شعار حماية النظم البيئية لكوكبنا، مما شجع مجموعة شلهوب على الحفاظ على هذه الأساسات والاستفادة منها ومن أهداف التنمية المستدامة الواقعية والقابلة للتحقيق.

وتتطلع المجموعة إلى تعزيز مستويات الابتكار والإنتاجية من خلال زيادة نسبة الموظفات في مناصب الإدارة العُليا من 20% إلى 50% بحلول 2023، وهو ما يشكل أحد الأهداف الأساسية لركيزة الموظفين. وتجلّت هذه التطلّعات في العديد من البرامج الهادفة لتعزيز المشاركة النسائية في المناصب الإدارية في المجموعة، حيث صُممت هذه البرامج لإتاحة جميع الفرص أمام الموظفات للوصول إلى أعلى المناصب في المؤسسة. وتتمثل إحدى الأولويات الرئيسية لمجموعة شلهوب في رفع نسبة الكوادر السعودية ضمن المناصب الإدارية من 34% إلى 52% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يؤكد على التزامنا برعاية المواهب الوطنية المتنوعة في المملكة وتعزيز روابطها مع المجتمع المحلي.

وفي إطار أهداف ركيزة الشركاء، ستعمل المجموعة على تشجيع موظفي الخطوط الأمامية على إكمال برامجهم التدريبية الموجهة للتوعية بمجالات الاستدامة، للوصول إلى نسبة نجاح لا تقل عن 90% بحلول عام 2023. ويشكل خفض استهلاك الطاقة من خلال خفض استهلاك الموظفين للكهرباء (بنسبة 16%) والماء (بنسبة 6%) والورق (بنسبة 15%) هدفاً أساسياً لركيزة كوكب الأرض.

كما ينصب تركيزنا على تخفيف بصمتنا البيئية، إذ نعمل بالتعاون مع شركائنا لاتخاذ إجراءات استباقية تضمن اعتماد مجموعتنا على أفضل الممارسات البيئية. وتشمل هذه الإجراءات تقييم الموردين من خلال بطاقة أداء الاستدامة، مما سيساعد على المدى البعيد في ضمان الالتزام بالممارسات المستدامة على طول سلسلة التوريد.

رؤية بأثر بعيد المدى

لا شك أن إيجاد منظومة مزدهرة ومستدامة سيكون جانباً مهماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز الاستدامة البيئية وحماية مواردنا المحدودة. ويمكن للمملكة العربية السعودية، بالاستفادة من منظومة محلية ومتصلة وعالمية المستوى، أن تشكل نقطة مرجعية ومثالاً يُحتذى به في إحداث تأثير ملموس عبر الشراكات طويلة الأمد والتخطيط ورؤية المملكة 2030.

ويحفل طريق الاستدامة بتحديات يتطلب تجاوزها فهماً عميقاً لمبادئها التوجيهية. وعلى الرغم من أن تأسيس منظومة كهذه يُعد خطوة أولى على طريق إنشاء مجتمع مستدام بمعنى الكلمة، إلا أن إرادة المملكة وطموحها كفيلان بتحقيقها، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا لدعم المملكة في مختلف مراحل مسيرتها.