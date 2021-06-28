نموذج المشاركة: كيفية تغيير وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لقطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

شهد الإقبال على التجارة الإلكترونية ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع ازدياد استخدام الأفراد لمنصات التواصل الاجتماعي في ظل أزمة كوفيد-19.

وفي دراسة صدرت مؤخراً تحت عنوان: التوجهات الناشئة: القوى التي ترسم ملامح المستقبل في وقتنا الراهن، سلّطت فيسبوك آي كيو الضوء على التغيرات التي طرأت على تفضيلات المستهلكين في المملكة العربية السعودية، التي يُشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، إضافة إلى كونها صاحبة واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما كشفت الدراسة عن مجموعة من التحليلات الدقيقة التي تناولت التجارب الرقمية الغامرة التي يُمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها للوصول إلى المستهلكين.

ويوضح هذا الفيديو المعلومات الجديدة حول مصطلح نموذج المشاركة الذي أطلقته فيسبوك آي كيو.

وأشار 87% من المستهلكين السعوديين المشاركين في استبيان فيسبوك آي كيو إلى شعورهم بأن منصات التواصل الاجتماعي تعزز من مستويات تفاعلهم مع العلامات التجارية وترسخ علاقاتهم معها. في حين أعرب 84% من المشاركين عن اهتمامهم بالتسوق بطرق جديدة ومبتكرة، مثل تجارب التسوق المباشر أو تلك القائمة على تقنيات الواقع المعزز.

وتعتبر هذه النتائج طبيعية، حيث يضم سكان المملكة العربية السعودية نسبةً كبيرةً من الشباب الباحثين عن أفضل الطرق لتبسيط حياتهم بالاعتماد على أحدث التقنيات.

عادات التسوق القائمة على التكنولوجيا

أصبح التسوق المباشر شائعاً في المملكة العربية السعودية، حيث يقوم البائعون ببث فيديو مباشر لعرض منتجاتهم وتوضيح تفاصيلها مع إمكانية قيام المشاهدين بالتعليق أو الاستفسار عن أي تفصيل بالوقت الفعلي. وأوضح 48% من المشاركين في الاستبيان ازدياد اعتمادهم على التسوق المباشر ضمن مختلف الفئات، بما فيها الأزياء الفاخرة وإكسسوارات السيارات والمعدات الرياضية.

ويوجد العديد من الأسباب التي عززت اهتمام المستهلكين بطرق التسوق المباشر؛ وتُعد المصداقية الحقيقية من أهمها، إذ لا يُمكن تزوير مواصفات المنتج أو شكله الحقيقي ضمن بث مباشر في الوقت الفعلي. كما أن العنصر التفاعلي في تجربة التسوق المباشر جزء مهم في عملية استقطاب المستهلكين، حيث يُتاح للبائعين معالجة تعليقات المتسوقين واستفساراتهم وآرائهم في الوقت الفعلي وبشكل مباشرة.

وبالمقابل، أشار 88% من المستهلكين السعوديين المشاركين في الاستبيان إلى قيامهم بالتسوق بالاعتماد على تقنيات الواقع المعزز خلال العام الماضي، حيث بيّن 78% منهم استمتاعهم بهذه التجربة المميزة للتفاعل مع علاماتهم التجارية المفضلة؛ فضلاً عن تأكيد 91% منهم إلى استعدادهم للاعتماد على ميزات الواقع المعزز التي تقودها العلامات التجارية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت رنا بوري، رئيسة قسم التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة فيسبوك: “في ظل تزايد الاهتمام بعادات التسوق القائمة على التكنولوجيا، يجب أن يكون الهدف الرئيسي للمسوّقين توفير قيمة إضافية مقابل اعتماد المتسوقين على التقنيات الحديثة، سواء اختاروا التفاعل مع جمهورهم المستقطب عبر تجارب التسوق المباشر أو تقنيات الواقع المعزز أو استطلاعات الرأي التفاعلية في القصص على وسائل التواصل الاجتماعي”.