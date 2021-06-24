دور المرأة السعودية في دولة الرفاه

لم تعد مسألة مشاركة النساء في سوق العمل وجهة نظر حولهن أو حول دورهن، فالتوسّع والتطوّر الاقتصادي ما بعد الحرب العالمية الثانية وظهور ما يعرف بدولة الرفاه، فرض طرح قضية مشاركة المرأة في سوق العمل لتلبية الحاجات الاقتصادية، وأًصبح لها موقعاً متقدماً في صلب السياسات الاقتصادية والتنموية في المجتمعات والدول، وكذلك احتلت مساحة مهمة من اهتمام الامم المتحدة منذ انعقاد المؤتمر العالمي حول المرأة في بكين عام 1995 الذي نتج عنه إطلاق برنامج عمل لضمان انخراط المرأة في النشاطات الرئيسية ودعا لتطبيق منظور المساواة بين الجنسين على جميع سياسات التنمية والبحث والتخطيط والترشيد والتطوير والتنفيذ والمراقبة.

ومع التبدلات المناخية وزيادة عدد السكان، وما نتج عنهما من تحديات تتعلق بمخزون الغذاء العالمي، أصبحت لمشاركة المرأة أيضاً دوراً رئيس في الحد من الجوع والفقر وفي زيادة الموارد ورفع المستوى المعيشي للسكان.

وأصبحت البلدان التي لا تقوم برسملة كاملة لقدرات نصف مجتمعاتها من النساء تهدر مواردها البشرية وتضعف احتمالات تنافسيتها الاقتصادية، وهذا ما أدركته قيادة المملكة العربية السعودية، فأعلن ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان صراحة “إنه زمن تمكين المرأة السعودية”. وجاءت رؤية المملكة 2030 لتترجم اهمية تمكين المرأة في مستهدفاتها ضمن برامج الرؤية وفي جميع نواحي الحياة.

ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 وما رافقتها من إصلاحات، دخلت المرأة سوق العمل بخطوات ثابتة وواثقة ومشبعة بالاندفاع والشغف، وأحدثت نقلة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وأثبتت مدى قدرتها على مواكبة التغيير من دون أن تتخلى عن القيم الاجتماعية الاسلامية التي تحرص المملكة على الحفاظ عليها، وأثبتت المرأة السعودية إمكاناتها وقدراتها ومدى تعطشها للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها اجتماعيا وتنموياً، مما دفع قيادة المملكة والجهات الحكومية ذات العلاقة لا سيما وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لبذل المزيد من الجهد من أجل توفير بيئة مرنة وملائمة للمرأة السعودية، فتبنّت عدداً من البرامج وطورّت أنظمة العمل، وأطلقت مجموعة من المبادرات التي وفرّت للمرأة المزيد من الدعم الاجتماعي والأمني والصحي، وأصدرت عدداً من التشريعات التي تعزز مكانتها وتحفظ حقوقها الشخصية والاجتماعية، وتمنع كل أشكال التمييز بحقها، وتضمن مشاركتها في منظومة التنمية وصناعة القرار، مما ساهم في تقدُّم المملكة في مؤشر نسبة حصة مشاركة المرأة في سوق العمل لتصل إلى 31.5% من إجمالي القوى العاملة في النصف الأول من عام 2020 متجاوزةً مستهدف العام عينه الذي بلغ 24%.

وترافقت جهود الجهات الحكومية مع مواكبة من القطاع الخاص الذي كان له مساهمة فعالة في ملاقاة رؤية المملكة فيما يتعلق بانخراط المرأة في سوق العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، لا سيما في قطاع الغذاء والمشروبات وهو القطاع الاكثر نمواً في المملكة، حيث بلغ حجم الاستثمارات فيه 87 مليار ريال سعودي ويشكل ما نسبته ‎%‎11 من إجمالي عدد المصانع في المملكة ويسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة، تستطيع المرأة السعودية أن تحتل جزءا لا يستهان به من هذه الوظائف، وأن تكون شريكاً حقيقياً في مسار تنميته وإنعاشه.

وكان لشركة “بيبسيكو” دوراً فعالاً في مواكبة خطط تعزيز دور المرأة وتمكينها، إذ شرعت “بيبسيكو” أبوابها أمام المرأة السعودية، إيماناً منها بإمكاناتها وقدراتها وتعطشها لتسطير الإنجازات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، واستطاعت استقطاب العنصر النسائي بكثافة، حيث تعمل في “بيبسيكو” نحو 152 موظفة ومديرة سعودية يشكلّن أكثر من 10% من القوة العاملة. كما قامت الشركة بدعم برامج خاصة لتمكين المرأة في سوق العمل مثل اطلاق برنامج “تمكني” كمبادرة من الشركة تعكس التزامها بدعم أجندة تمكين المرأة ضمن رؤية المملكة 2030، وشمل دور “بيبسيكو” ايضاً توفير برامج تدريبية متخصصة، وسياسة تدعم ساعات العمل، والعمل المرن، والتدريب لتنمية المواهب، وتوفير وسائل مواصلات في المصانع. كما وقعّت مؤخرا مذكرة تفاهم مع مجلس شؤون الأسرة في المملكة العربية السعودية، بغرض دعم وتمكين وتعزيز دور المرأة في القطاع، وتطوير مجموعة مواهب استثنائية، وخلق قوة عاملة تعكس تنوع المستهلكين والمجتمعات المحلية لدينا، وتسرّع من تحقيق هدفنا الاستراتيجي الرامي إلى تمكين مليون امرأة سعودية بحلول عام 2030.

واستنادا الى التجارب العالمية في هذا المجال، وعلى الرغم من الانجازات التي تم تحقيقها في المملكة، إلا أنه لا يمكننا الركون فقط الى التشريعات والمبادرات الفردية في القطاع الخاص أو الى الحاجات الاقتصادية للمحافظة على ما تم إنجازه لإفراز وعي وادراك اجتماعي ينحى اكثر فاكثر نحو المساواة في جميع ميادين العمل والانشطة الاقتصادية، إذ لا يزال عمل المرأة يتركز في المهن التقليدية التي لطالما عملت فيها مثل التعليم والتمريض والعمل المكتبي.

وثمة حاجة الى وضع إطار سياساتي متكامل لتعزيز مشاركة المرأة في الوظائف النوعية وغير التقليدية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات وهيئات المجتمع المحلي، للتصدي للفصل بين الجنسين القطاعي والمهني، ولتحديد الغايات أو الأهداف أو الحصص (الكوتا النسائية) في كل قطاع، وتصميم برامج التعليم والتوعية والتدريب بشكل يشجع المرأة ويمكنها من الخوض أكثر في مجالات الدراسة والعمل غير النمطية، مثل العلوم المهنية والتقنية والهندسة الميكانيكية والزراعية والكيميائية والرياضيات وغيرها من الاختصاصات، وتوفير فرص التدريب الميداني في الشركات والمؤسسات أثناء الدراسة للتعرف على بيئة العمل وظروفها والتقنيات المستخدمة فيها، وذلك بهدف تمكينها من المنافسة في سوق العمل لا سيما في قطاع الأغذية والمشروبات الذي يعتمد على هذه الاختصاصات.

كما تبرز الحاجة الى وضع خطط من قبل الجهات الحكومية مثل وزارة التعليم والبلديات، لتمكين المرأة إجتماعيا بهدف تشجيع انخراطها أكثر في العمل وتجنب اقتصار دورها على العمل بدوام جزئي والذي أصبح يعتبر تمييزاً إضافياً بحق المرأة، وذلك من خلال إعادة النظر في الدوام المدرسي، والأنشطة اللاصفية بعد الدوام، وتوفير دور حضانة آمنة للأطفال.

كما لا يجب إغفال أهمية تمكين جميع النساء بغض النظر عن قدراتهن ومؤهلاتهن العلمية التي يمتلكنها، والفئات الإجتماعية التي ينتمين إليها، لا سيما في المناطق الريفية البعيدة عن المدن، من أصحاب المهن الحرفية والصناعات الغذائية التقليدية، والمشاريع الصغيرة، من خلال تقديم كل سبل الدعم اللازمة على مستوى التدريب والارشاد حول إدارة أعمالهن ومستويات الجودة والسلامة، وتوفير أسواق لتصريف إنتاجهن، وتأمين فرص الحصول على التمويل اللازم لتطوير أعمالهن، والعمل على دمج هؤلاء النساء بطرق مباشرة أو غير مباشرة في سوق العمل، لما لهن من أثر فعال في رفع مستوى دخل أسرهن ودعم الامن الغذائي في المملكة.

هذا ولا ننسى دور المؤسسات الاعلامية المحوري في هذا المجال، إذ أن تسليط الضوء على نجاحات المرأة في مجال صناعة الأغذية والمشروبات محلياً وعالمياً له أثراً بالغاً في ترسيخ ثقافة مجتمعية تعزز المساواة بين الجنسين في هذا القطاع، وتثبت من خلال قصص النجاحات الفردية قدرات المرأة اللامحدودة في أن تلعب ادواراً رئيسية، بدءاً من خطوط الانتاج وصولاً الى المراكز القيادية وأخذ القرارات الاستراتيجية. كما تساهم في تشجيع المرأة على أخذ المبادرة والانخراط أكثر في هذا القطاع.

إن مشاركة المرأة في العمل وتمكينها والقضاء على كل أشكال التمييز بحقها لا تزال قضية ساخنة على المستوى العالمي، وينظر إليها من جوانب عدة، وينظم حولها المؤتمرات ويصدر بشأنها توصيات مختلفة، إلا أن هناك إجماعاً حول أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه المرأة في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والغذائية والاجتماعية. وإننا في المملكة العربية السعودية وعلى الرغم من الجهود الجبارة التي تم بذلها والنتائج الايجابية التي تم تحقيقها لغاية الآن، إلا أنه علينا أن نفكر دائما بكيفية الحفاظ على ما تم إنجازه وكيفية تطويره، لا سيما في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات، كي نكسر الصورة النمطية السائدة عن المرأة، ولتصبح شريكة حقيقية في عملية الانتاج والاقتصاد الوطني، وذلك كي نصل الى دولة الرفاه التي تطمح اليها المملكة ضمن رؤية 2030.