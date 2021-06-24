محرر في الموقع by محرر في الموقع

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سلطنة عُمان تعلن عن إقامة طويلة الأمد لجذب المستثمرين والمتقاعدين

سلطنة عمان تطلق “إقامة مستثمر” وهو برنامج يمنح المستثمرين والمتقاعدين الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة من خلال منح إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات للمستثمرين الأجانب اعتبارا من سبتمبر أيلول

محرر في الموقع by محرر في الموقع
سلطنة عُمان تعلن عن إقامة طويلة الأمد لجذب المستثمرين والمتقاعدين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان عن برنامج “إقامة مستثمر” الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة،اعتبارا من سبتمبر أيلول القادم من خلال مركز خدمات الاستثمار بالوزارة إلكترونيًّا بعد استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالمشروع.

ويسعى البرنامج إلى تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في السلطنة بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، إضافة إلى دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة. ويأتي ذلك في مساع لزيادة فرص العمل والتوظيف للمواطنين العمانيين، وتأمين توطين الصناعات وجلب التقنيات الحديثة لتعزيز الاقتصاد وبيئة الاستثمار.

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