تقديرات بتشغيل 3 ملايين عامل مصري في إعادة إعمار ليبيا

قالت الحكومة المصرية إنها تتوقع تشغيل قرابة ثلاثة ملايين عامل مصري، في إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في اجتماع ضمّ وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد، مع وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في القاهرة، لنقاش «آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية، وكذلك الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة».

وصرّح وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، في مقابلة تلفزيونية، أن هنالك قرابة ثلاثة ملايين عامل مصري سيعودون إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها.

من جهته أكد وزير القوى العاملة المصري، خلال استقباله الوزير الليبي، أن وزارته بصدد اتخاذ إجراءات عودة مكتب التمثيل العمالي لليبيا، بعد غلقه في الفترة الأخيرة نتيجة الأحداث الأمنية.

وأضاف الوزير المصري، أن عودة الطيران بين البلدين، سيكون بمثابة العامل الأساسي لتسهيل عودة العمالة المصرية بشكل رسمي إلى الدولة الليبية، مع ضمان توفير الأمان الكامل للعاملين في مختلف القطاعات والحماية اللازمة، على حد قوله.