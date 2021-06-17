القاهرة والجزائر وتونس ضمن أرخص العواصم في الشرق الأوسط وبيروت الأغلى

وحلت الجزائر في المرتبة 130 فيما جاءت تونس في المرتبة 125 ثم مصر في المرتبة 122 في مؤشر كلفة المعيشة (ظروف خاصة لكل من ليبيا بالمرتبة 137 وسوريا بالمرتبة 128) يستقي الموقع المذكور معلوماته من مصادر متعددة منها السفارات الاجنبية وتجارب مسافرين، لكنها قد لا تقدم صورة دقيقة تماما عن كلفة المعيشة.

في المرتبة 13 عربياً حلّت مصر ، بالمركز 122 عالمياً، تليها تونس في المرتبتين 14 و126 تباعاً، ثم سورية 15 و129، والجزائر 16 و131، وليبيا 17 و138، بحسب البيانات المجمّعة من “نامبيو”.

وجاء لبنان وعاصمته بيروت في صدارة أغلى الدول والمدن رغم الازمة الاقتصادية الخانقة فيه، ( ينفرد قرابة 215 ألف شخص في لبنان وهم 5% من الأثرياء أي من اللبنانيين المقيمين قدرتهم الشرائية عالية) بحسب تقرير الدولية للمعلومات.

يقيس الموقع أسعار السلع الاستهلاكيّة، كالخضار والفاكهه والوجبات والمشروبات في المطاعم، فضلا عن نفقات التنقل والإيجار السكنيّ والمكتبيّ.

أما قطر التي حلّت ثانية بين أغلى العواصم والدول العربية، فكانت في المركز 35 عالمياً، تليها الإمارات في المركز 3 عربياً و37 بين دول العالم. وبعدهما أتت البحرين بالمركز الرابع عربياً و41 عالمياً.

وحلّت فلسطين المحتلة في المرتبتين 5 عربياً و44 عالمياً، يليها الأردن 6 و55 على التوالي، ثم اليمن 7 و58، عُمان 8 و61، السعودية 9 و62، الكويت 10 و63، المغرب 11 و100، العراق 12 و112.

يذكر أن الموقع يقدم ميزة مفيدة للمقارنة بين أي مدينتين في كلفة المعيشة بكتابة اسم كل مدينة في الموقع.