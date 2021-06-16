دراسة المستهلكين في السعودية توضح متطلبات سد “فجوة الملاءمة”

يرى المستهلكون السعوديون بأنّ الوقت هو أكثر الأصول التي يملكونها قيمة، كما كشف تقرير جديد بأنّ تسعة من كُل عشر سعوديين يبحثون عن طرق لتبسيط حياتهم.

وفي دراستها الأخيرة الصادرة تحت عنوان: “التوجهات الناشئة: القوى التي ترسم ملامح المستقبل في وقتنا الراهن”، سلّطت فيسبوك آي كيو الضوء على التغيرات التي طرأت على تفضيلات المستهلكين في المملكة العربية السعودية، التي يُشكل الشباب النسبة الأكبر من سكانها، إلى جانب كونها إحدى أسرع الاقتصادات نمواً في العالم. كما كشفت الدراسة عن مجموعة من التحليلات الدقيقة التي تناولت التجارب الرقمية الغامرة التي يُمكن للعلامات التجارية الاستفادة منها للوصول إليهم.

واتجه معدو التقرير إلى تسمية هذه الظاهرة بـ “فجوة الملاءمة”.

ما هي فجوة الملاءمة؟

تمثّل فجوة الملاءمة مفارقة تُواجه المستهلكين. إذ تزداد أعداد المستهلكين الباحثين عن طُرق جديدة لتبسيط حياتهم اليومية، فقد وصل مستوى الطلب على اهتمامهم، على الصعيدين الشخصي والمهني، إلى مستويات غير مسبوقة.

وأعرب حوالي 90% من المشاركين في الاستبيان عن رغبتهم بإيجاد طرق لقضاء مزيد من الوقت في ممارسة الأنشطة التي يُحبونها، والتي تشمل قضاء مزيد من الوقت مع الأصدقاء والعائلة (44%)؛ أو تحسين عاداتهم الرياضية (51%)؛ أو في تطوير مهارات تُساعدهم على اكتشاف مسار مهني جديد (54%).

وكان 88% من المستهلكين الذين شاركوا في الاستبيان من المملكة العربية السعودية قد أعربوا عن رغبتهم بدفع المزيد من المال من أجل توفير وقتهم.

ما الذي تعنيه فجوة الملاءمة بالنسبة للعلامات التجارية؟

يطرح تقرير إبسوس-فيسبوك عدداً من التوصيات للعلامات التجارية الراغبة بالتعامل مع فجوة الملاءمة؛ إذ يُمكن الحفاظ على الوقت الثمين للمستهلكين من خلال تقديم تجربة تجارة إلكترونية أكثر سلاسة وبساطة. وأبرز التقرير أيضاً بأنّ ثلثي سكان المملكة تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ما يُعد خير دليل على الطابع الفتي لسكانها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت رنا بوري، رئيسة قسم التسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة فيسبوك: “أعرب المستهلكون في المملكة العربية السعودية عن استعدادهم لاعتماد التقنيات الحديثة والدفع مقابل الحصول عليها إن كانت ستُسهم في تسهيل حياتهم. وتجد العلامات التجارية نفسها أمام فرصة استثنائية لسد هذه الفجوة عبر العديد من الوسائل التي تشمل توفير خدمة العملاء على مدار الساعة ومنح العملاء إمكانية تخزين تفاصيل حساباتهم لتسهيل عمليات الشراء وتسريع عمليات التوصيل”.

وبفضل أداتها لتخصيص السيارات، تُعد لكزس واحدة من العلامات التي نجحت في معالجة فجوة الملاءمة التي تواجه المستهلكين. وأسفرت المبادرة، التي طُورت بالشراكة مع ميماك أوجلفي وفيسبوك، عن تقديم تجربة غير مسبوقة لشراء السيارات؛ إذ أتاحت لعشاق السيارات الفرصة لاستكشاف سيارتهم المخصصة وفقاً تفضيلاتهم بشكل بصري، فضلاً عن حجز موعد تجربة قيادتها، مع إمكانية سداد ثمن السيارة الجديدة باستخدام هواتفهم الذكية.

ووفقاً للتقرير، وصلت هذه الحملة إلى المستهلكين بدلاً من انتظار وصولهم إلى العلامة التجارية، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، التي تعد المكان الذين يقضون فيه أكثر أوقاتهم.

وتُشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن أداة لكزس لتخصيص السيارات عن تضاعف عدد العملاء الجدد (بالمقارنة مع الحملات الرقمية التقليدية).

المحافظ الرقمية على الأجهزة المحمولة

إضافةً إلى منح المستهلكين القدرة على شراء المنتجات بالطريقة التي يُريدونها وبأسهل وسيلة ممكنة، تشكل طرق الدفع عبر المحمول واحدة من الوسائل التي تُتيح للعلامات التجارية القدرة على سد فجوة الملاءمة، إذ أجمع 93% من المشاركين في الاستبيان على أنّ وسائل الدفع عبر المحمول تُعد من أسهل الطرق المتاحة وأكثرها راحة.

وتُعد المملكة العربية السعودية سوقاً رئيسية للعديد من تطبيقات المحفظات الرقمية، التي تعود ملكيتها للعديد من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والشركات التكنولوجية متعددة الجنسيات. وتسمح هذه التطبيقات للمستخدمين بتخزين بطاقات الخصم والائتمان الخاصة بهم بصيغة رقمية للإتمام عمليات الدفع بمجرد نقرة صغيرة على هواتفهم، فضلاً عن تسهيلها لعملية تحويل الأموال بين المستخدمين.

وتُسهم هذه التطبيقات أيضاً في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي ترمي إلى الوصول إلى معدل 70% من المعاملات غير النقدية بحلول 2030.

ومن جانبهم، يرى المستهلكون بأنّ عوامل السرعة والأمان هي أهم ما يُميز المحفظات الجوّالة، كما اعتبروا الافتقار إلى دعم التجاري أحد أهم المعوقات أمام اعتماد هذا النوع من المحفظات.

خدمات روبوتات الدردشة وتطبيقات المراسلة

ليست طُرق الدفع والمواقع الإلكترونية سهلة الاستخدام وحدها الكفيلة بتعزيز النمو الإجمالي للتجارة الإلكترونية؛ إذ تُعتبر خدمة العملاء أيضاً أحد أهم العوامل في هذا الصدد.

وتطرق تقرير أصدرته فيسبوك آي كيو في عام 2018 إلى أهمية تفاعل الشركات مع عملائها عن طريق تطبيقات المراسلة الفورية، وذهبت إلى اعتبارها جزءاً من “الواقع الجديد”. واتجهت التطبيقات المملوكة من قبل شركة فيسبوك منذ ذلك الحين، مثل واتساب وإنستاجرام ومسنجر، إلى طرح العديد من المنتجات الموجهة للشركات.

سنُواصل الكشف عن المزيد من تفاصيل تقرير “التوجهات الناشئة” على مدى الأسابيع المقبلة. الموضوع التالي: نموذج المشاركة.

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