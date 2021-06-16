غولدمان ساكس يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7 % في 2022

رفع بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 4.5 في المائة للعام الجاري، مقارنة بـ2.5 في المائة في وقت سابق. كما رفع البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي للعام المقبل 2022 إلى 7 في المائة مقارنة بتوقعات 5.7 في المائة سابقا، ويأتي ذلك وسط ارتفاع أسعار النفط بما يزيد على 70 دولارا للبرميل.

وفي حديث مع “بلومبيرغ”، قال فاروق سوسة الخبير الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك، إنه من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليصل إلى عشرة ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022. فضلا عن أن صدور بيانات اجابية من نمو القطاعات غير النفطية التي صدرت الاثنين دفعت بغولدمان ساكس لتعزيز توقعاته للناتج الاجمالي إلى 4.5% هذا العام بدلا من تقديراته السابقة التي كانت في حدود 2.5%.

وأضاف فاروق سوسة، “نرى أن المخاطر التي يتعرض لها قطاع النفط تميل بشكل كبير نحو الاتجاه الصعودي”، مضيفا أن الطلب المحلي “تعافى بقوة”.

ويأتي ذلك بعد تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، في وقت سابق، أن الإصلاحات الهيكلية في المملكة أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول، وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد في الربع الأول من هذا العام، فإن القطاع غير النفطي استمر في التطور والتعافي، مدعوما بنمو قوي بشكل استثنائي في تطوير البنية التحتية للمنتجات العقارية. وذكرت أن خطط تنويع الاقتصاد في المملكة ستسهم في رفع النمو على المدى المتوسط إلى الطويل، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي دعمت تحسين القدرة التنافسية، حيث تحسنت المملكة في تسعة من أصل عشرة مجالات تم قياسها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وارتفع ترتيبها من المرتبة 82 في عام 2016 إلى المرتبة 62 في عام 2020 من بين 190 دولة.