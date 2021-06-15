مصر: العثور على 2000 قطعة أثرية في شقة يملكها مسؤول مصري سابق يعيش في الكويت

ووفقًا لصحيفة الوطن المصرية فإن ذلك ورد في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بعد أن ورد إخطار من موظفي تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بعد حصول خال نجل صاحب الشقة على حكم وذهب لتنفيذه بفتح الشقة التي يمتلكها المستشار أحمد عبد الفتاح وتم تشميعها والتحفظ على كل ما بداخلها وفرض حراسة مشددة عليها.

وقررت إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار عمرو ممدوح عقد مؤتمر صحفي أمس، بإحدى قاعات محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بـ«زينهم»، للإعلان عما توصلت له بشأن المضبوطات التي تم العثور عليها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم النهائي في العقار رقم 20 الكائن بشارع المنصور محمد.

وتبين وجود عدد كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها داخل الشقة والمحل، وأعدت كل لجنة تقريرًا لإثبات إن كانت هذه المنتقيات أثرية أم لا ومشروعية الاحتفاظ بها وتبين وجود عدد 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي، وغيرها من المضبوطات غير المشروعة.

وأصدر مالك «شقة الزمالك»، بيانًا، عبر محاميه، ردًا على ما أعلنته إدارة التنفيذ، وجاء فيه: «تحوي الشقة مقتنيات تم توارث معظمها من الأسرة والباقي بطريقة الشراء منذ الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وهي مقتنيات لم يفرط فيها صاحبها ولم يقم بالإتجار فيها بل ظل محتفظًا بها داخل البلاد، وهذه المقتنيات لا يشكل الاحتفاظ بها على حد علم صاحبها فعلاً مؤثمًا في ذاتهوأضاف البيان: «المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة معظمها متوارثة من الأسرة، الباقي بطريق الشراء وحيازتها مشروعة ومهما بلغ ثمنها فهي ملكية خاصة وهي مشتراه من زمن بعيد».

ونقلت الصحيفة نبأ توقيع 14 قاضيا مصريا بالكويت على شهادة تُفيد بنزاهة المستشار أحمد عبدالفتاح، مالك الشقة، وجاء في نص الشهادة: «ونحن نكتب هذه السطور فإنما نشهد بالحق، ونحن من نحكم به بأن المستشار الفاضل الجليل أحمد عبدالفتاح حسن، وهو قامة قانونية ودستورية كبيرة، يجب أن تفخر بلاده به، وبل تفخر به كل الدول العربية التي عمل بها.

وأوضح تقرير الصحيفة أن أغلب المقتنيات التاريخية الموجودة بشقة الزمالك جرى التحصل عليها من مزادات قصر عابدين عامي 1958 و1959، بحسب حديث كريم عبد الفتاح نجل المستشار أحمد عبد الفتاح مالك الشقة الموجود حاليًا في دولة الكويت ويتقلد منصبا قضائيا رفيعا في محكمة التمييز، وجمع تلك المقتنيات على مدار سنوات طويلة بسبب حبه لها وشغفه بها، كما ورث المستشار أحمد عبد الفتاح مقتنيات كثيرة عن والده عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية في عهد الملك فاروق.

صحيفة الرأي الكويتية نشرت بدورها بيان المستشار السابق