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السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرا إلى 3 مساء

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تطبيق القرار الوزاري القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس على جميع منشآت القطاع الخاص سيبدأ من اليوم الثلاثاء 5 ذو القعدة الموافق 15 يونيو من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء حتى يوم الأربعاء 8 صفر الموافق 15 سبتمبر.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس من 12 ظهرا إلى 3 مساء

وأوضح سعد آل حماد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم مما قد يسبب لهم المخاطر الصحية وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية.

وأكد أن العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري (178743) وتاريخ 27/9/1440. داعيا أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية وحماية العاملين من الحوادث مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

وتستقبل الوزارة جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911) أو عبر تطبيق معا للرصد. ويمكن الاطلاع على (الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري).

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