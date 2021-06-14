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لا إصابات بعد سقوط طائرة مسيرة “مفخخة” على مدرسة بعسير

نقلت رويترز عن التلفزيون الرسمي السعودي ووكالة الأنباء السعودية الرسمية أن طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات سقطت على مدرسة بمنطقة عسير ولم ترد تقارير عن إصابات.

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لا إصابات بعد سقوط طائرة مسيرة "مفخخة" على مدرسة بعسير

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير قوله إن “الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات”.

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