التضخم وتسونامي كورونا

كان التضخم مغروساً بعُمق في الحمض النووي لمحافظي البنوك المركزية بالعالم، مُنذ أن رفع “بول فولكر” وصناع السياسة أسعار الفائدة الأمريكية إلى مستوى قياسي كان قد بلغ في ثمانينيات القرن الماضي 20 %، ليعود للواجهة تضخم السبعينيات كما في الاعوام التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في 2008، ليرفع “تريشيه” فائدة البنك المركزي الأوروبي في 2011، و”جانيت يلين” الاحتياطي الفيدرالي في 2015، حتى أخذ “جاي بأول”، الرئيس الحالي للاحتياطي الفيدرالي، البنك في اتجاه مُختلف، جعل معظم البنوك المركزية الأخرى تُقلد ما يُسمى بـ”استهداف التضخم المُتوسط”، في رأي “مارك داودينج”، كبير مسؤولي الاستثمار في “بلوباي” لإدارة الأصول قائلاً: “يبدو أن البنوك المركزية قد تخلت عن نهجها الاستباقي للتعامل مع التضخم. بدلا من ذلك، يبدو أن صانعي السياسة يهتفون له من الخطوط الجانبية”.

قد يكون الوباء هو الزلزال النظامي الذي غير من توقعات التضخم الذي بدأ في الارتفاع فعلياً بعد صدمة النفط عام 1973، حتى وصلت زيادات الأسعار إلى معدل سنوي قدره 26.9 % في عام 1975، لنعتاد على التضخم خلال الأعوام الثلاثين الماضية، كلاعب بين شاشاته التي تُومض بأرقام مؤشر الأسعار وتُنذرُ ألوانُها -صعودًا وهبوطاً- إلى سحق الاقتصادات في جميع أنحاء العالم أو بزوغ نورها.. في اختبار وتحدي لصُناع السياسة هؤلاء.. والآن يُطلق الاحتياطي الفيدرالي اسم “التضخم العظيم” في الوقت الذي تتجاهل فيه السلطات آراء الخبراء.. فاقداً مُؤيديه مثل “كروجر بوتل”، مؤلف كتاب “موت التضخم” The Death of Inflation، أحد المنشقين البارزين ممن رصدوا الانخفاض المُقبل في زيادات الأسعار في منتصف التسعينيات، مُبيناً قلقهُ: “سيتعين على الأسواق المالية أن تعتاد على عودة المشكلات المُزعجة التي بدت حتى وقت قريب ميتة منذ فترة طويلة”.

ويقول “جودهارت” إن التغير في الضغوط الديموغرافية موجود بالفعل منذ عقد من الزمان، ويتزايد الآن. مُرجحاً أن يشهد ارتفاعا في الضغط التضخمي في غضون خمسة أعوام، فماذا عن عام 2030؟

“نميل إلى الاعتقاد أنه بسبب قيود العرض خصوصًا، سيكون الأمر أكثر تضخما في عام 2021 وسيستمر لعامي 2022 و2023 لتراكم أرصدة نقدية كبيرة … جنبًا إلى جنب مع التوسع المالي المستمر الكبير.. إلا أن تلك التأكيدات لم تمنع عددًا مُتزايدًا من المُستثمرين من الشعور بالقلق من أن موجة من القُوى التضخمية الأعمق قد تؤدي إلى إعاقة التعافي ما بعد الوباء، إذ بلغ متوسط معدلات التضخم 5 % في التسعينات و3 % في العقد الأول من القرن الـ 21، و2 % في عقده الثاني، بينما كان 10 % سنوياً في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي، ولم يتحرك محافظو البنوك المركزية.. وهل ستنجح خطط إدارة بايدن لإنعاش الاقتصاد، وهو الآن يقول: “إن الضغوط الأساسية، إلى جانب مزيد من السياسات التحفيزية والقيود المفروضة على العرض المرتبطة بكوفيد، جلبت اللحظة المهمة للتصرف”، فهل يدخل العالم حقبة تضخمية أخرى؟.

خالد الجاسر