محرر في الموقع by محرر في الموقع

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بينها شركات نفطية، تهرّب بمليارات الدولارات من مستحقات الضرائب في العراق

تهرب ضريبي لشركات كبرى عاملة بالقطاع الخاص يقدَّر بمليارات الدولارات كشف عنه تدقيق تقارير ديوان الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بينها شركات نفطية، تهرّب بمليارات الدولارات من مستحقات الضرائب في العراق

كتبت هدى العزاوي في صحيفة الصباح العراقية عن تهرّب ضريبي بمليارات الدولارات، ونقلت عن عضو اللجنة القانونيَّة النيابية حسين العقابي عن وجود تهرب ضريبي لشركات كبرى عاملة بالقطاع الخاص يقدَّر بمليارات الدولارات كشف عنه تدقيق تقارير ديوان الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب.
وقال العقابي: “اكتشفنا مؤخراً ومن خلال تدقيق تقارير الرقابة المالية لعمل هيئة الضرائب أنَّ هناك تهرباً ضريبياً كبيراً أدى إلى هدر بالمال العام، وتشير وثائق رسمية إلى أنَّ شركات كبرى في القطاع الخاص تتهرب منذ سنوات من دفع ضرائب تقدر بمليارات الدولارات”.

وبين أنَّ “من بين تلك الشركات المتهربة ضريبياً شركات نفطية ومصارف وشركات سياحية، وهذا التهرب يؤدي إلى هدر بالمال العام، ومازالت تلك الشركات تتهرب من دفع ما بذمتها من ضرائب”.

وتساءل العقابي: “إذا ما كانت هذه الشركات الكبرى الواضحة والمشخصة والمعروفة تتهرب ضريبياً، فكيف بالأشخاص الآخرين  والشركات المتوسطة والصغيرة؟”.
وطالب النائب “الحكومة ومؤسساتها ومستشاري رئيس الوزراء ووزارة المالية والتخطيط بقراءة تقارير الرقابة المالية ومحاسبة هذه الشركات المتهربة منذ سنوات من الدفع الضريبي كونها جريمة جنائية يعاقب عليها القانون العراقي”.

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