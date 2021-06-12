صاحب أمازون جيف بيزوس يتصدر أثرياء العالم من جديد وصحيفته تطالب بعدم فرض ضرائب على الأثرياء

ونشرت صحيفة واشنطن بوست التي يملكها بيزوس مقالا يحذر من فرض ضرائب على الأثرياء، وضرورة التفكير مليا قبل الإقدام على فرض ضرائب، ويأتي ذلك بعد تسريبات من وكالة الضرائب الأمريكية أظهرت تهرب أصحاب المليارات بما فيم بيزوس من تسديد الضرائب بأساليب عديدة.

وكشف تسريب وثائق ضريببية ، مدى ضآلة ضرائب الدخل التي يدفعها المليارديرات الأمريكيون، ويشير موقع “برو بابليكا” إنه عاين الإقرارات الضريبية لبعض أغنى أغنياء العالم، بمن فيهم جيف بيزوس وإيلون ماسك ووارن بافيت. وظهر بحسب الموقع أن بيزوس مؤسس شركة “أمازون” لم يدفع أي ضرائب في عامي 2007 و2011، بينما لم يدفع ماسك مؤسس “تسلا” شيئا في عام 2018. ووصفت متحدثة باسم البيت الأبيض التسريب بأنه “غير قانوني” فيما يجري مكتب التحقيقات الفيدرالي وسلطات الضرائب تحقيقاً حول من يقف وراء التسريبات المذكورة.

وبلغ صافي ثروة بيزوس الآن 193.5 مليار دولار، حسب تقديرات فوربس، مقارنة بـ192.9 مليار دولار لأرنو، وكانت الأسابيع القليلة الماضية حاسمة في سباق الرئيسين، اللذين كانا يتبادلان الصدارة بينهما.

في 24 و25 مايو تجاوز أرنو بيزوس لفترة وجيزة قبل افتتاح الأسواق في نيويورك، ولكن ارتفعت أسهم أمازون، مما أعطى مؤسس أمازون اليد العليا، وفي 27 مايو، انتزع أرنو الصدارة واحتفظ بها لمدة أسبوعين.

في وقت سابق من هذا العام، دخل بيزوس في معركة استمرت أسبوعين على الصدارة مع قطب مختلف: رئيس تسلا وسبيس إكس إيلون ماسك.

ترتبط معظم ثروة بيزوس بأسهمه في أمازون، حوالي 10% من شركة التجارة الإلكترونية الكبيرة، بالإضافة إلى حوالي 19 مليار دولار من النقد والاستثمارات، و500 مليون دولار في العقارات، بالإضافة إلى شركة بلو أوريجين للفضاء وصحيفة واشنطن بوست.

أعلن بيزوس يوم الاثنين أنه سيكون على متن أول رحلة فضائية مأهولة لشركة بلو أوريجين في 20 يوليو، برفقة شقيقه الأصغر مارك ومقعد ثالث محجوز للفائز في مزاد عبر الإنترنت من المقرر أن ينتهي في 22 يونيو.