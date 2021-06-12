تجارة دبي الخارجية تنمو 10 % إلى 354 مليار درهم في الربع الأول

وأشار تقرير لمؤسسة الموانئ والجمارك في دبي اليوم السبت بأن تجارة دبي في الربع الأول من العام الحالي سجلت نمواً بنسبة 5% بالمقارنة مع الربع الأول من العام 2019، “ما يظهر مدى قوة الانتعاش في تجارة الإمارة مقابل قيمتها المسجلة قبل الجائحة”.

وسجلت الصادرات نمواً قوياً في الربع الأول من العام الجاري بلغت نسبته 25?? لتصل قيمتها الى 5ر50 مليار درهم وزادت كميتها بنسبة 20?? ليصل وزنها إلى 5 مليون طن ، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 9% لتصل إلى 8ر204 مليار درهم، وارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 5ر5 % لتصل إلى 99 مليار درهم بحسب رويترز.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: “يظهر النمو القوي لقطاع التجارة الخارجية مدى قدرة دبي على تحويل التحديات الى إنجازات من خلال الاستجابة السريعة للمتغيرات في بيئة الاقتصاد العالمي والتعامل معها بكفاءة عالية”.

وأضاف: “حققت دبي النجاح في إدارة الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد19- واستطعنا العبور إلى مسار النمو المتصاعد لتجارتنا الخارجية من خلال إطلاق وتنفيذ حزم التحفيز الاقتصادي المتتابعة والتي تجاوزت قيمتها 1ر7 مليار درهم ومهدت للتجار والمستثمرين فرصة تخطي مصاعب الأزمة ومكنتهم من الاستمرار في تنمية أنشطتهم التجارية مستفيدين من الدور الحيوي لدبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية”.

وتوزعت تجارة دبي في الربع الأول من العام إلى التجارة المباشرة بقيمة 217 مليار درهم بنمو 15?? مقارنة بالربع الأول من العام 2020 فيما بلغت قيمة تجارة المناطق الحرة 135 مليار درهم بنمو 2?? وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 3ر2 مليار درهم بنمو 23%.

وشهدت التجارة المنقولة جواً نموا بنسبة 15%لتصل قيمتها الى 179 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة المنقولة بحراً 120 مليار درهم بنمو 3% وقيمة التجارة المنقولة براً 3ر55 مليار درهم بنمو 7%

وجاءت الصين في مركز الشريك التجاري الأول لدبي حيث سجلت تجارة دبي مع الصين بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى 44 مليار درهم تلتها في المركز الثاني الهند وبلغت قيمة التجارة معها 35 مليار درهم بنمو 17% ثم في المركز الثالث الولايات المتحدة الامريكية وبلغت قيمة التجارة معها نحو 4ر15 مليار درهم.

وجاءت السعودية في المركز الرابع عالمياً والأول خليجياً وعربياً حيث سجلت نمواً بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى 7ر14 مليار درهم ثم تركيا في مركز الشريك التجاري الخامس عالمياً وشهدت التجارة مع تركيا نمواً قوياً بلغت نسبته 72% لتصل قيمتها إلى 12 مليار درهم.

وتصدّر الذهب أعلى البضائع قيمةً في تجارة دبي الخارجية في الربع الأول من العام حيث سجل نمواً قوياً بنسبة 27% لتصل قيمتها إلى 63 مليار درهم، تلتها تجارة الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بنمو كبير بلغ 32% لتصل قيمتها إلى 50 مليار درهم ، ثم تجارة الألماس بنمو قياسي بلغت نسبته 61% لتصل قيمتها إلى 29 مليار درهم وتجارة المجوهرات بقيمة 17 مليار درهم ثم تجارة السيارات بنمو 9% لتصل قيمتها الى 14 مليار درهم.