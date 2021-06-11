السعودية: ما الذي سيحصل للموظفين في قطاعات تشملها الخصخصة؟

وبحسب ما نشرته جريدة أم القرى، تسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التحول أوالتخصيص.

وتضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاصلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون للتحول.

وسيتم معاملة الموظفين حسب مدة الخدمة كالتالي:

– من تقل مدة خدمته المحتسبة للتقاعد عن 25 عاما تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها ويخير بين تصفية حقوقه التقاعدية أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

– من تبلغ مدة خدمته المحتسبة للتقاعد 25 عاما فأكثر، تنهى خدمته من الوظيفة التي يشغلها، ويخير بين إحالته إلى التقاعد المبكر أو ضم مدة خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد المدني إلى مدة خدمته الجديدة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

حددت القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، التي وافق مجلس الوزراء عليها، عدة خيارات أمام الموظفين حسب مدة الخدمة.

وتسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التحول أو التخصيص.

وتضع الجهة المختصة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال، لتحديد الذين سيختارون للتحول.

ويسعى برنامج التخصيص، الذي أطلق في 2018، إلى تحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات المستهدفة بالتخصيص، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية.

يمكن الاطلاع على النص الكامل للقواعد الخاصة بنظام التخصيص في 28 مادة في صحيفة ام القرى

https://uqn.gov.sa/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ae%d8%…