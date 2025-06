هل يهدد التغير المناخي مستقبل الحياة في الكويت؟

تحت عنوان “ارتفاع الحرارة يهدد مستقبل الحياة بالكويت” أشار تقرير في صحيفة القبس الكويتية إلى مخاوف جدية من تبعات التغير المناخي على قابلية الحياة في الكويت بعد أن أدى ارتفاع درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام الماضية إلى قرع نواقيس الخطر من تهديدات ستطول مستقبل الحياة في الكويت، لو استمرت درجات الحرارة في الارتفاع عاماً بعد عام، من دون أن تتحرك الدولة لوضع خطط إستراتيجية لمواجهة التغيرات المناخية واتساع رقعة الجفاف والتصحر بحسب التقرير.

وبحسب ما أكد خبراء ومختصون في شؤون البيئة والطقس، فإن ارتفاع الحرارة سيصبح قضية وجود بالنسبة إلى الكويت، مع تأكيد الدراسات العلمية المتخصصة صعوبة العيش في الكويت مستقبلاً بسبب الجفاف المتزايد والحرارة المرتفعة.

وبلغة الأرقام، سجلت الكويت في السنوات الأخيرة درجات حرارة فاقت الـ50 درجة مئوية في الظل، وستواصل بحسب الدراسات، الارتفاع بمعدل 3 درجات حتى عام 2050، وهو ما اعتبره المختصون بأنه ستكون له نتائج كارثية مستقبلاً.

وانتقد الخبراء بشدة تجاهل الحكومة قضية التغيرات المناخية ودرجات الحرارة في خططها التنموية، والتأخر في تنفيذ مشاريع التخضير، وعدم الاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح كبديل إستراتيجي لإنتاج الطاقة.

وأوضح الخبراء أن ارتفاع الحرارة يعكس زيادة في استهلاك الطاقة، والاعتماد على أجهزة التكييف التي تستهلك %70 من إنتاج الكهرباء، ما يشكل عبئاً على ميزانية الدولة.

يذكر أن قضية التغير المناخي أصبحت خطرا جديا مع تواتر التحذيرات من الركون دون اتخاذ اجراءات لمواجهته وفي أحدث تقرير علمي يحذر من ذلك في بحث يظهر إن أزمة التغيير المناخي ستتسبب في تقليص اقتصادات مجموعة الدول السبع الكبرى لتتكبد ضعف الخسائر التي الحقها كورونا المستجد بالدول ويفيد البحث أن دول مجموعة السبع ستخسر 5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2050 إذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 2.6 درجة مئوية.

وكان عالم الطبيعة البريطاني الشهير، ديفيد أتنبره قد أشار أيضا في أحدث فيلم وثائقي له (The Science of Our Planet) إلى انهيار التنوع البيولوجي في الكرة الأرضية مع استقرار المناخ الذي دام آلاف السنين في عصر الهولوسين أو العصر الحديث الذي يوشك على الانتهاء بسبب اختلال المناخ بسبب تقلبات يتسبب بها النشاط البشري مثل الاحتباس الحراري، مما يهدد بكوارث مناخية تجعل الحياة مهددة على كوكب الأرض.