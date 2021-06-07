كيف ستتبنى دول الخليج العربي تعديلات ضرائب مجموعة السبع على الشركات متعددة الجنسيات؟

وعقب موافقة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى إلى اتفاق “تاريخي”، بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات التي ستدفع ما لا يقل عن 15٪ كضرائب في كل دولة تعمل فيها، من المتوقع أن تحذو دول الشرق الأوسط حذو مجموعة الدول السبع الثرية وتطبق حدًا أدنى من ضرائب الشركات المعترف بها عالميًا والتي تستهدف بعض أكبر الشركات في العالم ، وفقًا لاقتصادي بارز مقيم في دبي.

بموجب الاتفاقية ، التي تم إبرامها في لندن يوم السبت وأعلنها وزير المالية البريطاني ريشي سوناك ، ستُطلب من الشركات متعددة الجنسيات دفع ما لا يقل عن 15 في المائة كضرائب في كل دولة تعمل فيها.

وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن الشرق الأوسط يمكن أن يصبح الوجهة المفضلة للعمالقة العالميين ، حيث تكون الضرائب عند الحد الأدنى.

ومع ذلك ، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين وكبير الخبراء الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس ، لمجلة أريبيان بزنس: “لا أعتقد أنه سيكون هناك حماس كبير من شركات التكنولوجيا القادمة إلى المنطقة نتيجة لهذه الاتفاقية لأن هذه اتفاقية ضريبية عالمية. تهدف إلى منع الشركات من الاستفادة من الأنظمة الضريبية المنخفضة وفرض الضرائب بشكل أكبر على مكان توليد الإيرادات.

ومن المتوقع أن تصادق مجموعة العشرين ، التي تعد المملكة العربية السعودية جزءًا منها ، على الاتفاقية. وتود دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر أيضًا أن تمتثل للوائح العالمية “.

ووصف سوناك الإصلاحات الضريبية بأنها تحول كبير وقال إنها ستخلق “نظامًا ضريبيًا أكثر عدلاً ومناسبًا للقرن الحادي والعشرين”.

لطالما كان مقدار الضريبة التي تدفعها شركات التكنولوجيا مثل أمازون وفيسبوك وغوغل مصدر قلق ، في حين أنه من المأمول أن القانون الجديد ، الذي لا يزال يحظى بالتوقيع الرسمي في الولايات المتحدة ، سيضيف إلى خزائن البلدان التي طرحوا حزم تحفيز اقتصادية ضخمة للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستمر.

ثانياً ، يغير ذلك قليلاً في المشهد التنافسي للاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيكون الآن أقل بكثير من معدلات الضرائب ولكن أكثر حول التكاليف الأخرى وسهولة تشغيل الأعمال التجارية في المناطق القضائية المختلفة. تمحورت الكثير من الإصلاحات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي حول تحسين بيئة الأعمال ، وهذا من شأنه أن يجعل الدول في وضع ثابت إذا كانت المنافسة الضريبية ستلعب دورًا أقل أهمية في قرارات تحديد مواقع الشركات “.

يذكر أن مجموعة السبع تضم المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. رؤساء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهيئة الاستقرار المالي FSB.

وأضاف ليفرمور: “أرى على المستوى الكلي الآثار ذات شقين. أولاً ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تنويع القاعدة الضريبية إذا تم تنفيذ اللوائح في دول مجلس التعاون الخليجي والسماح لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي بزيادة الإيرادات من خلال تنفيذ هذه الاتفاقية العالمية. وهذا يعني زيادة الضرائب على الشركات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي.”