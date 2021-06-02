مصر: إغلاق أكبر شركة للحديد والصلب في مصر بعد 67 عاما من تأسيسها

كانت الشركة تعاني من تراكم ديون وصلت إلى 5.3 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى يونيو 2019، وقالت إدارة الشركة إن نتائج أعمالها تسوء من سنة إلى أخرى رغم حصولها على دعم الدولة خلال السنوات الماضية.

وقال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه تم تقسيم شركة الحديد والصلب إلى قسمين، الجزء الأول تم إغلاقه متمثل في مصانع التبين، والجزء الآخر مستمر في العمل وهو المناجم.

وأكد «توفيق» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «Ten»، الثلاثاء، حرص الدولة على دعم الصناعة، مشيرا إلى أن صناعة الحديد والصلب متوفرة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى خطة الوزارة لتطوير مصنع الدلتا لرفع الطاقة الاستيعابية به إلى ٥٠٠ ألف طن، من خلال إنشاء خطين للإنتاج، تم تركيب أولها في بالفعل ووصلت طاقته الاستيعابية حتى الآن إلى ٢٣٠ ألف طن، على أن يتم تركيب الخط الآخر مع بداية نهاية العام الجاري.

وردا على حقوق العمال بعد قرار تصفية شركة الحديد والصلب، أوضح وزير قطاع الأعمال، أن جزءًا من العمال تجاوز سن الخمسين بالفعل، بينما سيتم صرف تعويضات سخية تتراوح قيمتها بين أجر ٦ إلى 5 سنوات.وطالب المجلس الرئاسى للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى بيان له صدر أمس الرئيس السيسى بالحفاظ على شركة الحديد والصلب بحلوان والغاء قرار وزير قطاع الأعمال العام بتصفيتها الذى وصفه بالجريمة الكبرى فى حق الشعب والصناعات الاستراتيجية الوطنية…وقال بيان الائتلاف الوطني أن شركة الحديد والصلب بحلوان العملاقة كانت دعما وسندا للوطن طوال العقود الماضية منذ إنشائها عام 1954 وكان إنتاجها يصدر إلى كل دول العالم بعد تلبيتها لاحتياجات السوق المحلى وساهمت بشكل كبير فى الجسم الرئيسى للسد العالى وفى بناء حائط الصواريخ على الضفة الغربية للقناة وتنفرد عن غيرها من شركات الحديد والصلب بإنتاج حوالى خمسين نوع من انواع الحديد والذى ستضطر الدولة إلى أستيراد احتياجاتها منهم من الخارج ووصف الائتلاف قرار وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالقرار الخاطئ واعتبره جريمة فى حق مصر والمصريين ونكسة كبيرة لقطاع الصناعات الاستراتيجية واضاف البيان أنهم قرروا التخلص من قلعة صناعة الصلب فى الشرق الأوسط بقرار من جمعية عمومية مصطنعة تنفذ تعليمات وزير تصفية وبيع قطاع الأعمال العام وذلك تحت دعوى أنها تخسر فى حين هم من تعمدوا تخسيرها على مدى السنوات الماضية لك يسهل لهم بيعها وحرمان الوطن من أحد أهم قلاعه الصناعية

ولاقى القرار انتقادات معتبرين أن الدولة تتخلى عن إحدى ركائز صناعتها الوطنية على اعتبار أن شركة الحديد والصلب المصرية شركة مساهمة مصرية، وتعد أكبر شركة للحديد والصلب في مصر وأول شركة في الشرق الأوسط بحسب صحيفة الاهرام.

وتلفت الصحيفة أن مصنع الحديد والصلب بالتبين يُعد، من الشركات ذات البعد الاستراتيجي، حيث إنه الوحيد الذي ينفرد بإنتاج الحديد الزهر من الخامات المحلية المأخوذة من خام مناجم الواحات البحرية، ويقوم بتحوليه إلى منتج نهائي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتعتمد تكنولوجيا التصنيع فيه على استخلاص الحديد من خاماته الأولية من خلال عدة مراحل، الأولى، استخراج الخامات من مناجم الواحات البحرية، والحجر الجيري والدولوميت من محاجر الأدبية بالسويس، والمرحلة الثانية، التلبيد، والتي يُخلط فيها الخام بفحم الكوك، والحجر الجيري، والدولوميت، والماء وتسخينه للتخلص من الشوائب.

يعقب ذلك، مرحلة إنتاج الزهر، حيث يتم فيها اختزال خام الحديد وتركيزه عن طريق استخدام فحم الكوك والغاز الطبيعي بواسطة الأفران العالية، وفي المرحلة الرابعة، يتم وضع الحديد الزهر في المحولات الأكسجينية وضخ الأكسجين في المحولات لأكسدة الشوائب وتحويل الزهر إلى الصلب، الذي يتم صبه في قوالب تسمى مربعات، وهي منتجات نصف نهائية من الممكن بيعها أو استخدامها في عمليات تصنيعية.

وتأسست الشركة عام 1954 وهي مجمع كامل للحديد والصلب في مدينة التبين بحلوان. وهى تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.