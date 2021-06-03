أمريكا بين العجز والضريبة وصراع الدول

منذ أعوام عدة والولايات المتحدة تعاني تردي البنى التحتية، أخطرها تفاقم العجز في الميزانية، وارتفاع حجم الدين العام، الذي وعدت الإدارة السابقة بإلغاء ديون البلاد في غضون ثمانية أعوام، كانت 20 تريليون دولار عام 2016، وصل عجز الميزانية 984 مليار دولار في 2019، رغم تخصيص الحكومة 400 مليار دولار لدفع فائدة الديون التي زادت أرقامها، بسبب جائحة كورونا، ونهاية فترة ترامب بزيادة الدين الأمريكي إلى ما يقرب من 23 تريليون دولار، تشمل: (17 تريليون دولار هو الدين العام، وستة تريليونات دولار ديون الأجهزة الحكومية)، لتكون هي المرة الأولى وفق شبكة سي ان ان الأمريكية، التي يمكن أن يكون فيها الدين الفيدرالي أكبر من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة منذ عام 1946، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، بل وتوقع الفيدرالي أن يصل عجز الموازنة إلى 3.3 تريليون دولار هذا العام أي 10.3 % ، وأكثر من 3 أضعاف عام 2019.. باستثناء العجز القياسي لعام 2020، الذي بلغ 14.9 %.. لتبقى البنى التحتية في معاناة التراجع الكبير، بينما العواصف المدارية لا تهدأ، تتجاوز عواقبها الاقتصاد الأمريكي لتطال النظام المالي العالمي، لكن العجز وتفاقم الدين العام، ليس كل رؤوس الأفعى التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، بل هناك تضخم قد ارتفع إلى 3.6 % هذا الشهر.

ولعل حماس الرئيس جو بايدن لمعالجة أمر البنى التحتية، بموازنة قدرها ستة تريليونات دولار بخطة قد تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي جديد، رغم موافقة المشرعون على 3.7 تريليون دولار للإنفاق، وإرسال مدفوعات تحفيز مباشرة إلى الأسر الأمريكية، وتعزيز إعانات البطالة وتوسيع الإقراض للشركات الصغيرة، بينما خرجت التوقعات إلي زيادة الدين الأمريكي 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 و 102 % بنهاية 2021، و117 % عام 2023، وقد يصل إلى 30 تريليون دولار بحلول عام 2026، ما يعني زيادة تكاليف الاقتراض وأسعار الفائدة، وعجز الميزانية، ليتجاوز مستواه القياسي بحلول 2031.

حيث سيصل الدين الأمريكي إلى 10 %، ليكون ضعفين بحلول عام 2051، حيث سيكون عند 202 % من الناتج المحلي الإجمالي، لذا فالخيارات هنا بالأرقام والتحاليل محدودة للغاية، لأن الديون المتزايدة قد ترفع من مخاطر أزمة الميزانية ونمو التضخم وتقويض الثقة بالدولار، والحل إصلاح البنى التحتية إذا كانت الولايات المتحدة عازمة بالفعل على البقاء في منافسة الاقتصاد الصيني والروسي، بل وإن احتمالات نجاح بايدن في تمرير خطته أمام الكونجرس (رفع أسعار الضريبة على الشركات، والأثرياء خصوصا، مع تزايد معدلات التضخم)، تبدو ضئيلة، لتواجه الحكومة الأمريكية تكرار مخاطر الإغلاق كما في عهد ترمب، وأوباما.

وما حدث فعلا بعد الدعم الذي أطلقه بايدن مطلع العام الحالي، أدى إلى تراجع المداخيل 13.1 %، وتراجع معدل الادخار الشخصي إلى 14.9 %، مقارنة بـ27.7 %. وبالتالي قد يتجاوز الدين الأمريكي حجم اقتصاد البلاد بأكمله العام المقبل، لتعلق الولايات المتحدة في فخ خطر يُهلك أكبر اقتصاد في العالم.

خالد الجاسر