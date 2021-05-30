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الفلبين ترفع الحظر عن إرسال عمالة إلى السعودية

(رويترز) – سمحت الفلبين مجددا يوم السبت لأبنائها بالسفر للعمل في السعودية لترفع بذلك حظرا استمر لفترة قصيرة، وذلك بعد أن قالت المملكة إن العمال لن يتحملوا تكاليف الحجر الصحي وفحوص كوفيد-19 عند الوصول إليها.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الفلبين ترفع الحظر عن إرسال عمالة إلى السعودية

وقال وزير العمل سيلفستر بيلو “لن يتعرض عمالنا المتجهون إلى السعودية للتمييز بعد الآن”.

وذكرت شركة الخطوط الجوية الفلبينية أنها ستستقبل العمال الفلبينيين على رحلاتها المتجهة إلى الدمام والرياض، لتعفي بذلك الركاب الذين سبق لهم الحجز ولم يتمكنوا من السفر بسبب حظر إرسال العمالة.

واعتذر بيلو عن “الإزعاج والقلق” الناجمين عن الحظر الذي فرضه يوم الخميس قائلا “أتفهم أن أمر التعليق أثار حيرة وقلقا بين العمالة الفلبينية المسافرة المتضررة”.

ويعمل ما يربو على مليون فلبيني في السعودية التي تشير بيانات حكومية إلى أنها كانت الوجهة المفضلة للعمالة الفلبينية في الخارج عام 2019.

وبلغت تحويلات الفلبينيين العاملين في السعودية 1.8 مليار دولار في عام 2020 مما يجعلها مصدرا مهما لدعم اقتصاد البلاد.

والفلبين بها ثاني أكبر عدد لإصابات كوفيد-19 والوفيات الناجمة عن المرض في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا إذ تجاوز عدد الحالات فيها 1.2 مليون حالة وبلغت الوفيات 20722.

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