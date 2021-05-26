محكمة أوروبية: بريطانيا تتجسس على مواطنيها وسكان دول عديدة حول العالم

قضت محكمة أوروبية لحقوق الانسان أن جهاز الاستخبارات البريطاني وهو مكاتب الإتصالات الحكومية البريطانية (GCHQ) قد انتهك حقوق الانسان من خلال قيامه بالتنصت الشامل على اتصالات البريطانيين وعلى مواطني دول عديدة أخرى بحسب رويترز.

وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بريطانيا في قضية برنامج عمليات مراقبة واسعة في البلاد ينتهك الحقوق الأساسية لمواطنيها.

وكانت المحكمة تنظر في قضية رفعها صحفيون ومنظمات غير حكومية ووجدت انتهاكات تمت خلال عمليات المراقبة وهي انتهاك لحقوق الخصوصية وحرية الوصول للمعلومات المكرستين في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك بعد تقديم الدعوى سنة 2013 في اعقاب كشف المتعاقد السابق لدى وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن بأن الجواسيس البريطانيين والأمريكيين ينفذون برامج مراقبة واسعة النطاق.

وسرب سنودن آلاف الوثائق السرية للصحافة في 2013 كشفت عن عمليات مراقبة واسعة للبيانات الشخصية بعد هجمات 11 سبتمبر.

وكشفت تلك الوثائق أن بريطانيا تجسست على سياسيين أجانب في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في لندن عام 2009، وجمعت كميات هائلة من رسائل البريد الإلكتروني ورسائل على فيسبوك واتصالات الإنترنت وأطلعت وكالة الأمن القومي الأمريكية على محتواها.

وصدر في حكم المحكمة الثلاثاء ثلاثة “أوجه قصور أساسية” في نظام المراقبة والتنصت البريطاني فقد كانت عمليات جمع المعلومات الجماعية قد أذن بها وزير الخارجية ، وليس من قبل هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية ؛ و لم تكن تخضع لتفويض داخلي مسبق وانتهكت سلامة العمل الصحفي.

(نص الحكم بالإنكليزية- هنا)