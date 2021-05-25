العراق يجهز قائمة بمسؤولين نهبوا 150 مِليار دولار وهربوها إلى الخارج

نقل بيان رئاسة الجمهورية العراقية إعلان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في كلمة له أمس الأحد، عن تقديم مشروع قانون {استرداد عوائد الفساد} إلى مجلس النواب، في خطوة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال العراقية المهرّبة للخارج وتقديم الفاسدين للعدالة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وأخرى لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

وقال رئيس الجمهورية: إن {مشروع القانون يسعى لاسترداد الأموال المهرّبة عبر آليات عمل وإجراءات تقوم على إبرام اتفاقات مع البلدان، وتعزيز التعاون مع المنظمات والجهات الدولية المتخصصة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة لكبح هذه الظاهرة”.

و أعلنت رئاسة الجمهورية، عن أبرز ما تضمنه مشروع قانون {استرداد عائدات الفساد} المُقدم من رئيس الجمهورية برهم صالح إلى مجلس النوَّاب.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان: إن {القانون يشمل جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد، ومنذ العام 2004 وحتى الآن، من درجة مدير عام فما فوق، وتقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال الـ17 سنة الماضية}.

وأضافت أن {القانون يهدف لاسترداد الأموال الآتية داخل العراق وخارجه: الأموال والعائدات الاجرامية في أية جريمة فساد، أو ممتلكات تعادل قيمتها، والايرادات والمنافع المتأتية من عائدات جريمة فساد والممتلكات التي حولت اليها أو بدلت بها أو التي اختلطت معها}، مشددة على ضرورة أن {تزود هيئة النزاهة البنك المركزي العراقي بقائمة شاغلي المناصب العليا وأفراد أسرهم والاشخاص وثيقي الصلة بهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، وتحديثها سنوياً، ويقوم البنك المركزي العراقي بأعمامها على المؤسسات المالية لإجراء التدقيقات عليها}.

وتابعت الرئاسة أن {التقصّي والتحقيق عن أموال الفساد، يشملان أيضا أفراد اسر المسؤولين وأصدقاءهم والمقربين الذي يربطهم أي نوع من العلاقة سياسية أو تجارية، الى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها}، مطالبة “شاغلي المناصب العليا بتقديم إقرار خطي خلال 60 يوما بتخويل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية بطلب المعلومات من الدول التي تكون لهم فيها حسابات مصرفية، حيث يعد ذلك إقراراً منهم برفع السرية عن أرصدتهم للجهات الرسمية العراقية والدول التي توجد فيها الحسابات المصرفية، وبخلافه بعد مرور 60 يوماً يعد الممتنع مستقيلاً من وظيفته”.

وبينت الرئاسة أن {لهيئة النزاهة بناءً على توفر الأدلة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات وديوان الرقابة المالية التحري عن التعاملات المالية والتحويلات والأملاك في داخل العراق وخارجه للمشمولين بهذا القانون للتقصي عن مصادرها وطبيعة تأثيرهم في صنع القرار داخل سلطات الدولة وأجهزتها وملاحقة أي جرائم فساد تظهر نتيجة التحريات}.

وأكدت على {تشكيل فرق تحقيق وتقصّ بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات وهيئة النزاهة والبنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وبالتعاون مع الدول للتحرّي عن الأموال المهربة الى الخارج والفاسدين، وجمع المعلومات والوثائق عن أموال العراقيين الموجودين في هذه الدول الذين شغلوا مناصب عليا في العراق}، لافتاً الى ضرورة أن {تضع وزارة الخارجية وعبر الوزارات والهيئات ذات العلاقة خطة لإبرام اتفاقيات ثنائية مع الدول لاسترداد الاموال العراقية المهربة للخارج وعوائدها والفاسدين وتسليمهم الى السلطات العراقية}.

وشددت رئاسة الجمهورية على {التعاقد مع شركات تحقيق عالمية رصينة من أجل التحري عن أموال العراق المهربة للخارج وعوائدها}، لافتة الى ضرورة أن {تُشعر المؤسسات المالية، البنك المركزي العراقي، بقوائم يتم إعدادها بالمعاملات المالية والتي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار أميركي لاجراء التحريات عنها}.

وأكدت أن {تلتزم المؤسسات المالية العراقية وبإشراف البنك المركزي بالتحقق من الزبائن لتحديد هوية المالكين من الأموال المودعة في حسابات تزيد قيمتها على مليون دولار}، مشيرة الى {إلغاء أو فسخ أي عقد أو إجازة استثمارية يتم إبرامها بناءً على رشوة أو استغلال نفوذ، أو أي فعل من أفعال الفساد}.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أنه {لتشجيع التبليغ عن الفساد، تُمنح مكافأة مالية تصل الى 5 % من قيمة جريمة الفساد للمخبر الذي يُدلي بمعلومات عن جريمة تقود لاستعادة أموال الفساد}، مضيفة أن “عقوبات المدانين بجرائم الفساد تشمل المصادرة ونزع الملكية لجميع ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، والمستندات والصكوك

القانونية”. ولفتت الى أن {وفاة المتهم بالفساد أو انقضاء فترة الدعوى القضائية، لا يمنع عدم مسؤوليته عن الجريمة ولا يجوز العفو عنه، وتخضع ممتلكاته وأمواله لعقوبات تهم الفساد}.