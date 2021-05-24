تهيئة القطاع الصناعي للمستقبل ستعود بمنافع عديدة على الموظفين

أعلنت دولة الإمارات في شهر مارس عن خطة جريئة ترمي إلى تعزيز مكانة الدولة كمركز صناعي مرموق بحلول العام 2030، وذلك من خلال الاستفادة من إمكانات التقنيات المتقدمة في مجموعة من القطاعات. وعبر التركيز على تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنية الروبوتات والحوسبة السحابية وسلسلة الكتل (البلوكتشين) والتقنيات الحيوية، وذلك ضمن ما تسميه “مشروع 300 مليار”، تهدف الإمارات إلى رفع مساهمة القطاعات الصناعية في إجمالي الناتج المحلي بأكثر من الضعف من 36 مليار دولار أمريكي حاليًا إلى 86 مليار دولار عام 2031. ومن ضمن القطاعات الاقتصادية التي تحظى بالأولوية في هذا الصدد كل من قطاع البتروكيماويات والمعادن والصناعات البلاستيكية والفضاء والتقنيات الحيوية والأغذية والمياه والرعاية الصحية والمعدات والآلات الصناعية والإلكترونيات والطاقة المتجددة والنظيفة. وبهذا تتوقع الدولة ترسيخ مكانتها على خريطة الاقتصاد المعرفي العالمي عبر تعزيز إمكانات البحث والتطوير فيما تشجّع المستثمرين على الاستثمار في الإمارات.

يذكر أن عددًا من حكومات الدول حول العالم قامت بتفعيل استراتيجيات مماثلة في الوقت الذي أصبحت فيه مزايا تلك التقنيات المتطورة، والتي غالبًا ما يشار إليها بالثورة الصناعية الرابعة، واضحة للعيان وذات مساهمة واضحة في صياغة أسلوب الحياة والعمل والتواصل. ومن المتوقع أن تلعب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة دورًا بارزًا حول العالم – من أوغندا إلى السعودية ودول رابطة آسيان وحتى المملكة المتحدة – لتعمل على تعزيز المخرجات الاقتصادية وتهيئتها للمستقبل في عالم ما بعد جائحة كوفيد. كما أن هناك ثلاثة عشر دولة حول العالم تدير مراكز متخصصة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تجربة مقاربات جديدة في تبني التقنيات والحوكمة في تطبيقات جديدة تتنوع مجالاتها من المصانع الصغيرة والصيانة التنبؤية إلى الحلول الشخصية في مجالات التعليم والطب والرعاية الصحية.

تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تدعم اقتصاديات الغد

تلعب تقنيات الثورة الصناعية الرابعة دورًا بالغ الأهمية في إيجاد قطاعات جديدة بالكامل – ومنها دور الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال التصنيع أو تطوير الحلول الدوائية الجديدة بفضل التقنيات الحيوية. ومن ناحية أخرى، تساهم تلك التقنيات في إحداث تحوّل ملموس في العمليات التشغيلية القديمة لتصبح حديثة ومترابطة. وفي مجال التصنيع وحدة، تساهم تقنية إنترنت الأشياء في إعادة صياغة سلسلة القيمة بالكامل عبر رقمنة الأصول ودورات الحياة التشغيلية لتيسير تبادل البيانات بين المعدات الصناعية والعمليات والمستخدمين. ويكشف تحليل تلك البيانات باستخدام تقنيات تعلم الآلة عن جوانب الكفاءة في الأعمال، لتساهم في خفض التكاليف وتعزيز أداء الأصول وتحقيق استدامة المشاريع.

ويتجاوز أثر تلك الثورة الصناعية الجديدة الابتكار في المنتجات والخدمات وما يتبع ذلك من تعزيز الدخل في الاقتصاديات المعنية. فمع تغلغل التقنيات الرقمية في كل جانب من جوانب حياتنا، يمكن لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة أن تطلق إمكانات هائلة لتحسين أسلوب حياة الناس حول العالم. كما أن من شأنها ربط مليارات الناس بالاقتصاد العالمي وتمكينهم من الوصول إلى منتجات وخدمات في أسواق جديدة، ليغير هذا التحوّل القائم على التقنيات الرقمية أسلوب حياتنا وعملنا ويمكننا من التعلم وتحقيق المكاسب بطرق جديدة بينما يؤدي إلى قيام مجتمعات أكثر عدالة واستدامة.

قوة العمل الرقمية تصل إلى سوق العمل

في عالم تضطلع فيه التقنية بدور التمكين، فإننا نعيش ونعمل بالفعل بطرق لم نكن ندركها قبل الجائحة. فعندما تجتمع الفرق متعددة المهام والتخصصات معًا لابتكار وبناء وإطلاق منتج ما أثناء العمل التشاركي عن بعد، تصبح المهارات الرقمية الجديدة بالتدريج أكثر أهمية من سنوات الخبرة.

وتتزامن تلك التوجهات مع التطور الدوري لقوة العمل: فالجيل الحقيقي من المواطنين الرقميين والمرتبطين بالإنترنت، وهو الجيل Z، بدأ بالفعل الانضمام إلى فرق العمل ليقدم منظورًا فريدًا ومختلفًا للنجاح في العمل، إذ يتوقع أفراد هذا الجيل أن بوسعهم استخدام التقنيات الرقمية لتجاوز التسلسل الهرمي والعمل المنعزل والحدود الجغرافية ليتمكنوا من العمل معًا في مشاريع تهدف لتحقيق الصالح المشترك.

فهذا الجيل الذي نشأ ونضج في حقبة التواصل الاجتماعي يفهم أهمية الخوارزميات وكيفية التعامل معها، لتصبح رقمنة العمليات الصناعية مطلبًا أساسيًا في بيئة يرى فيها العاملون التقنية كشريك لهم. فالعاملون في كافة مراحل سلسلة القيمة، من المبتكرين إلى المهندسين والمشغلين والمدراء، سيطلبون تزويدهم بالبيانات والتحليلات والأتمتة والتوجيه التنبؤي ليتمكنوا من إنجاز مهامهم بمستوى رفيع من الكفاءة والاعتمادية سواء فيما يتعلق بالقدرات الشخصية أو ضمن فرق العمل التي تتواصل رقميًا.

وسيقوم هؤلاء العاملون المترابطون فيما بينهم – على اختلاف أجيالهم – بحلّ المشاكل عن بعد من خلال الاستفادة من البيانات الذكية والمعرفة التنظيمية لتحقيق قيمة تدوم. وتقدّر شركة ماكينزي أن قدرات العمل التشاركي الرقمية يمكنها أن تحقق قيمة تفوق 100 مليار دولار بفضل عدة عوامل، منها تعزيز الإنتاجية بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.

التحول الرقمي يرسخ الثقة في مكان العمل

تقوم المؤسسات ذات التفكير المستقبلي بتطبيق استراتيجيات العمل بشكل مترابط بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية وتعزيز السلامة والاستدامة. ومن خلال تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لربط المصانع بشكل متكامل بهدف تمكين الإشراف على الأداء التشغيلي وأداء الأصول، تمكنت شركة شنايدر إلكتريك في تحسين الكفاءة التشغيلية في مقرها في باتام بإندونيسيا من خلال تتبع الأداء المستمر والتصعيد الرقمي لتسريع اتخاذ القرارات.

وأدى ذلك إلى تقليل زمن التوقف عن العمل بواقع 44% ورفع القدرة على التسليم للعملاء في الوقت المحدد بنسبة 40%، إلى جانب تحقيق وفر قدره 21% في استهلاك الطاقة. وبهذا أصبح الموقع يعرف بأنه منارة تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لأفضل الممارسات، وهو اللقب الذي حصل عليه من المنتدى الاقتصادي العالمي ليكون نموذجًا حقيقيًا لبرنامج أوسع للمصانع الذكية تطبقه شنايدر إلكتريك. وفي الوقت ذاته، حقق التحول أثرًا على ثقافة مكان العمل في الموقع من خلال شفافية البيانات، لتصبح لدى الموظفين ثقة أكبر بالبيانات وبالتالي مزيد من الثقة فيما بينهم.

ومن الجدير بالذكر أن ثمانين بالمائة من قوى العمل العالمية ليست لديها مكاتب حاليًا، فالعمل عن بعد أو في الميدان أو أرض المصنع أصبح هو التوجه السائد وفقًا لتقرير صدر عن هارفارد بزنس ريفيو. وسرعان ما سينضم إلى أولئك العاملين في الصف الأول جيل جديد يتوقع من التكنولوجيا أن تعكس حياته الشخصية وتدعمه في جميع جوانب عمله، وعلى المؤسسات الصناعية والدول الاستجابة بالشكل المناسب لذلك التوجه لتتجنب التأخر عن الركب.

وفي هذا السياق، تمثل الخطوات التي تقوم بها دولة الإمارات والدول الأخرى لتعزيز النمو الصناعي القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أكثر من استراتيجية لترسيخ الريادة العالمية – فالتقنيات الرقمية المتقدمة تعدُ بتحقيق قيمة اجتماعية مذهلة لقوى العمل.