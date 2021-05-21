الولايات المتحدة تفرض ضرائب على العملات المشفرة بعد خسائر تريليونية

وذكرت رويترز أن العملات المشفرة تخسر تريليون دولار بسبب حظر الصين للبنوك وشركات مالية للتعاملات فيها، فيما دعت الخزانة الأمريكية أمس الخميس إلى ضرورة تسديد ضرائب على أرباح وتداولات العملات المشفرة بعد مضاربات برزت من مؤسس تيسلا ايلون ماسك وغيرها على الشبكات الاجتماعية. فرض الامتثال الضريبي على صفقات العملات المشفرة يأتي ليثير مخاوف من زعزعة قوة تقنية بلوك تشين.

ودعت الحكومة الأمريكية إلى ضرورة الافصاح الضريبي عن أي تحويل مالي بالعملات المشفرة في حال تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار.

وأشار بيان الخزانة الأمريكية إلى التهرب الضريبي وضياع قرابة 15% من الضرائب التي لم تسدد بسبب عوامل كثيرة منها العملات المشفرة وتقنية بلوك تشين وقد تتجاوز الضرائب غير المسددة أكثر من 7 تريليونات دولار في العقد القادم ما لم يجري تدارك ذلك.

الانخفاضات الحادة للعملات المشفرة جاءت بعد أن حظرت الصين على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات المشفرة.

وأمس الثلاثاء، حظرت الصين على كافة المؤسسات المالية وشركات الدفع تقديم الخدمات المتعلقة بمعاملات العملات المشفرة، وحذرت المستثمرين من المضاربة في تداول العملات المشفرة.