سوديكسو تشارك بنجاح حملة “100 مليون وجبة”

تم إطلاق تحدي المشي في المقر الإقليمي للشركة، ليلقى إقبالاً واسعًا من موظفي سوديكسو الذين سجّلوا قرابة 10,000 خطوة يوميًا. وفي مبادرة لتعزيز قيم العطاء في المجتمع قدمت سوديكسو الشرق الأوسط خلال شهر رمضان المبارك العدد الإجمالي للخطوات المسجلة إلى تبرعات دعماً لحملة “100 مليون وجبة” في دولة الإمارات العربية المتحدة.وتجدر الإشارة إلى أن تحدي 1010 x لاقى إقبالاً كبيرًا، إذ شارك جميع أعضاء فريق سوديكسو بروح رياضية تنافسية، بما في ذلك فريق القيادة العليا لتسجيل أكثر من 22.4 مليون خطوة. وكان موظفو سوديكسو قد اعتمدوا المبادرة بشكل استباقي في روتين حياتهم اليومية، ما ساهم في زيادة اللياقة البدنية وزيادة مستويات الاحتفاظ بالموظفين على مستوى الشركة وتحفيز الإنتاجية والكفاءة على مستوى الموظفين. كذلك، ستقوم الشركة بتحويل إجمالي الخطوات المسجلة إلى مبلغ نقدي لدعم مهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في توفير 100 مليون وجبة للمحتاجين والأشخاص الذين طالتهم تبعات جائحة كورونا (كوفيد-19).

وقد أعرب فولبابو ساه، أحد موظفي فريق الدعم في المقر الإقليمي لسوديكسو وأحد الموظفين المشاركين في المبادرة، عن سعادته الغامرة بالتحدي قائلاً: “أنا سعيد جدًا لكوني جزءًا من هذه المبادرة. في البداية، كنت مترددًا في التنافس مع رؤسائي وغيرهم. ومع ذلك، قررت أن أبذل قصارى جهدي، وها أنا اليوم في طليعة التحدي بعدما سجلت 1.4 مليون خطوة. أشعر بصحة جيدة والأهم من ذلك، لقد جعلتني هذه المبادرة أركّز على صحتي”.

واختتم رشيد نجيم، الرئيس التنفيذي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط، بالقول: “لقد شارك موظفونا بالتحدي بشغف وأبدعوا فيه، لا سيّما أننا سنتبرع بالعائدات لدعم قضية إنسانية. في سوديكسو، نحن ملتزمون بالتأثير بشكل إيجابي على الحياة اليومية لموظفينا، على الصعيدين المهني والشخصي، إذ تتمحور فلسفتنا حول تعميم الفائدة على المجتمع، ونحن بكل تواضع نحاول دعم