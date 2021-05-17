5500 % ارتفاع أسهم شركة يابانية والرئيس التنفيذي يفشي السر: رفع رواتب الموظفين

يشير ماسارو تانجي الرئيس التنفيذي لشركة شيفت (Shift Inc) إلى أن الاستراتيجية التي قلبت شركته لتصبح أسهمها أفضل الشركات أداء في اليابان قد يكون مفاجئا للبعض، فما يقوم به وهو الاستحواذ على الشركات الصغيرة ورفع رواتب موظفيها.

ويتابع تقرير بلومبرغ إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة، يتمكن من القيام بذلك من خلال التخلص من كلفة الوسطاء والاستشاريين في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات ليدفع لمهندسي الأنظمة والبرامج رواتب مجزية، ويتقاضى مبالغ عالية عن المشاريع بمستويات تنافسية.

وجرى ادراج أسهم الشركة سنة 2014 وأصبحت الشركة ذات أسهم هي أفضل ما يتم تداوله في بورصة طوكيو، ووصلت القيمة السوقية للشركة لأكثر من 2.3 مليار دولار ويقفز سعر أسهمها 33% وقيمة حصتها من الأسهم لقرابة 770 مليون دولار.

ويقول تانجي إن أسلوب عمله يأتي ضمن مساعيه لإزالة مواضع الخلل ونقص الكفاءة في قطاع مشاريع البرمجيات حيث تقتطع أطراف متعددة من قيمة عقود الشركة وهم غالبا الاستشاريون ومقاولو الباطن، ويقول إن ذلك يختلف كليا عن أسلوب الاستحواذ والاندماج وهي عمليات تعقبها عادة سياسة تقليص النفقات ليكتسب المديرون شعورا بالثقة بتحقيق الأرباح على حساب الرواتب المنصفة.