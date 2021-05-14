البنك الدولي: السعودية ثالث أكبر مصدري التحويلات المالية في العالم

وبحسب التقرير بلغت قيمة التحويلات من السعودية في العام الماضي 35 مليار دولار وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول بإجمالي تحويلات مالية وصل إلى 68 مليار دولار، فيما كانت الإمارات في المركز الثاني بحوالي 157.8 مليار درهم (43 مليار دولار)، بنسبة تراجع طفيفة تقارب 4% عن عام 2019.

وزادت قيمة التحويلات من السعودية إلى باكستان بنحو 17% في 2020، وهي أكبر مصدر تحويلات للباكستان للعام الماضي

وأظهر تقرير البنك الدولي أن التحولايات المالية إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل من مواطنيها العاملين في الخارج استقرت على غير المتوقع في 2020، متجاوزة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعونات التنمية الخارجية مجتمعتين.

وبحسب التقرير، تراجعت التحويلات المالية 1.6% فقط إلى 540 مليار دولار بدعم من تحفيز مالي في دول تستضيف عمالا مهاجرين وتحول في التدفقات من النقود إلى الوسائل الرقمية مع تراجع أعداد المسافرين بسبب جائحة «كوفيد-19».

وعلى النقيض، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، مع استبعاد الصين، هوت بأكثر من 30% في 2020، وفق التقرير.

وتوقع البنك الدولي أن التحويلات المالية سترتفع 2.6% في 2021 و2.2% في 2022 بدعم من تعاف متوقع في نمو الاقتصاد العالمي.

وارتفعت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.3% لتصل إلى نحو 56 مليار دولار في عام 2020. ويعزى هذا النمو إلى حد كبير إلى تدفقات التحويلات القوية إلى مصر والمغرب.

وزادت التدفقات إلى مصر 11% إلى مستوى قياسي بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب 6.5%، كما سجلت تونس زيادة 2.5%،

وفي المقابل ، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة خسائر في عام 2020، حيث سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن تراجعًا مزدوج الرقم.

وفي عام 2021، من المرجح أن تنمو التحويلات إلى المنطقة بنسبة 2.6% بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو وزيادة التدفقات الخارجة من دول مجلس التعاون الخليجي.