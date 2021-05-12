نجمّيد أصول 6 رجال أعمال قطريين

وذكرت بلومبيرغ أن أسماء رجال الأعمال الستة وردت في تعميم للبنك المركزي القطري، تم توزيعه على المؤسسات المالية أواخر الأسبوع الماضي، بحسب مصدرين على علم بالأمر واللذين رفضا الإفصاح عن هويتهما .

قبل ذلك، كانت أموال علي شريف العمادي، وزير المالية القطري المعزول، والمعتقل منذ الخميس الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة والأموال العامة، قد تمّ تجميدها أيضاً.

ورفض مسؤولون حكوميون في قطر التعليق على عملية تجميد أصول رجال الأعمال الستة.

تأتي هذه الخطوات بينما تواصل قطر استعداداتها لاستضافة كأس العالم في العام القادم، وهي فرصة لعرض قدرة البلاد على أن تكون وجهة سياحية ووجهة للأعمال. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة الخليجية الغنية بالنفط والغاز تأتي من بين أغنى الدول من ناحية حصة الفرد.

فيما أثيرت التكهنات بشأن دوافع الحكومة وراء اعتقال العمادي والإعلان عنه؛ نظراً إلى أنها في العادة تتعامل مع الخلافات الداخلية خلف الأبواب المغلقة دون أي تداول علني.

من جانبه قال سيد بشار، الخبير الاقتصادي السابق لدى البنك المركزي القطري والذي يُدرِّس الآن في جامعة إيست ويست بالعاصمة البنغالية دكا: “ربما تكون هناك بعض الديناميكيات الداخلية التي لا نعرفها حتى الآن. (لكن هذا) يبعث برسالة مؤثرة إلى جميع القطريين بشأن الرغبة الجديدة لدى الحكومة في محاربة الفساد”.

كذلك وعندما كان وزيراً للمالية، اضطلع العمادي بدور رئيسي في مخصصات الميزانية، في وقت تستثمر فيه البلاد الأموال من أجل استعدادات كأس العالم والمشروعات المُصممة للتوسع في قدرات إنتاج الغاز بنسبة 50% على مدى السنوات الست القادمة. ولمَّا جرى تعيينه في هذا المنصب بعد يوم واحد فقط من تولي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قيادة قطر في يونيو/حزيران 2013، كان يُنظر إليه على أنه من المقربين للعائلة الحاكمة.

خلافات حول مكافحة الفساد

من جانبه قال حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في الأسواق الناشئة بشركة تيليمر Tellimer، وهي شركة في لندن تقدم تحليلات حول الأسواق الناشئة: “قد تكون هذه بداية التعديل الثالث لكبار الموظفين.